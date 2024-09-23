37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı
ANKARA - Bu yıl 37.'si düzenlenen olan Ahilik Haftası, Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.
Ankara'da, 37. Ahilik Haftası Kutlama Programı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı. Ahilik Haftası 23-29 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde kutlanıyor. Kutlama programı kapsamında Ulus Atatürk Anıtı'nda Ankara Kulübü Derneği'nin Seymen Gösterisi düzenlendi. Ardından ahilikte önemli törenlerden biri olan kalfalıktan ustalığa geçiş temsilen Şed Kuşanma töreni canlandırıldı. Törene Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden temsilciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. 37. Ahilik Haftası Kutlamaları, hafta içinde çeşitli programların gerçekleşmesi ile devam edecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › 37. Ahilik Haftası Etkinliklerle Başladı - Son Dakika
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