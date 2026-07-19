Festival coşkusu İnegöl'ün dört bir yanını sardı - Son Dakika
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Festival coşkusu İnegöl'ün dört bir yanını sardı

Festival coşkusu İnegöl\'ün dört bir yanını sardı
19.07.2026 17:44  Güncelleme: 17:45
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İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, dış park gösterileriyle şehrin dört bir yanına yayıldı. Yurt dışından gelen ekiplerin halk dansları gösterileri ilçe halkıyla buluştu, festival coşkusu 24 saat yaşandı.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, dış park gösterileriyle şehrin dört bir yanına yayıldı. Festival coşkusu tüm şehri sardı.

İnegöl Belediyesi tarafından 13 Temmuz Pazartesi günü startı verilen 39'uncu Uluslararası Kültür Sanat Festivali'nin coşkusu tüm şehri sardı. Festival kapsamında belirlenen bölgelerde gerçekleştirilen Dış Park Gösterileriyle, yurt dışından gelen misafir ekiplerin halk dansları gösterileri farklı noktalarda ilçe halkıyla buluştu.

Dış park gösterileri ile organizasyonun heyecanı ve coşkusu tüm şehre yayılırken, bu etkinliklerle beraber gündüz dış park gösterileri, akşam kültür derneklerinin örf, adet ve geleneklerinden kesitler sundukları çadır etkinlikleri ve Açık Hava Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen farklı kültürlerin halk dansları ekiplerinin sergiledikleri oyunlarla birlikte festival adeta 24 saat yaşandı.

Farklı coğrafyalardan farklı kültürlerin birleştiği ve kaynaştığı bir organizasyona ev sahipliği yapan İnegöl, halk dansları ekiplerinin sundukları gösteriler ile festivalin coşkusuna ortak oldu. Bu kapsamda Cumartesi günü şehrin 3 farklı noktasında ilçe halkıyla buluşan yabancı ekipler, sergiledikleri oyunlar ile kültürlerinden izleri sahneye taşıdılar. Dış Park Gösterileri; İnegöl AVM, Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı ile Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Dış Park etkinliklerinde 9 farklı ülkenin ekipleri kendi coğrafyalarından esintiler sunan gösterileriyle şehre renk kattılar. Ekipler, sahneledikleri gösterilerle beğeni topladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Festival coşkusu İnegöl'ün dört bir yanını sardı - Son Dakika

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