4,500 Yıl Önceki Asurca'dan Günümüze Gelen Türkçe Kelimeler - Son Dakika
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Kültür Sanat

4,500 Yıl Önceki Asurca'dan Günümüze Gelen Türkçe Kelimeler

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Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, 4,500 yıl önce yazılmış tabletlerde günümüzde sıklıkla kullanılan Türkçe kelimelerin bulunduğunu belirtti. Kazılar 77 yıldır devam ederken, Anadolu tarihine ışık tutan bu çalışmalarda birçok önemli tespit yapıldı.

20.04.2025 14:51  Güncelleme: 15:00
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Türkçe'deki bazı kelimeler, 4 bin 500 yıl öncesinden geliyor

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu:

"Birçok kelimeyi halen kullanmaya devam ediyoruz"

KAYSERİ - Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde kazılar 77. yılına girerken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; kazılarda bulunan tabletlerdeki Asurca yazılarda, günümüzde sıklıkla kullandığımız kelimelerin de bulunduğunu söyledi.

Kayseri- Sivas karayolu üzerinde bulunan ve 76 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ediyor. Aralıksız devam eden kazı bu sene 77. yılına girdi. Anadolu tarihine ışık tutan Kültepe'de çıkarılan çivi yazılı tabletler; o dönem insanlarının özellikle ekonomik ve sosyal hayatı hakkında bilgiler veriyor. Günümüzde sıklıkla kullanılan bazı Türkçe kelimelerin, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce Asurca yazılan tabletlerde de bulunduğunu aktaran Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Kültepe'de 77 yıldır yapılan kazılarda 23 binin üzerinde çivi yazılı tablet, zarf ve kayıtlar bulundu. Bu tabletlerdeki dil Asurca, çivi yazısı ile yazılmış. Normal şartlarda tabletlerdeki birçok kelime saf Asurca. Bunların yanında aslına bakarsanız bugünkü Türkçe'de kullanılan kelimelerin de oldukça benzedikleri, hatta köken olarak halen kullanmaya devam ettiğimiz kelimeler var. Asurca; aslında Samice, Semitik bir dil grubuna ait. Bu günkü Arapların kullandığı dilin atası. Bizim şuanda kullandığımız Türkçemiz de çeşitli dillerden aktarılmış, Fransızca'dan, İtalyanca'dan, Arapça'dan, Farsça'dan aktarılmış birçok kelime var. Bunların içerisinde özellikle Arapça'dan aktarılmış birçok kelimeyi halen kullanmaya devam ediyoruz. Bunlar direk olarak Asurca'dan bize direk geçmiş olan kelimeler değil. Arapça ya da Farsça üzerinden Osmanlı Cihan Devleti ve hatta Selçuklu zamanından itibaren kullanmaya devam ettiğimiz kelimeler" dedi.

Bu kelimelere örnek veren Kulakoğlu; "Günümüzde kullandığımız; kira, şemsiye, emlak, akran, esir, mahallinde gibi. O kadar ilginç kelimeler de var ki; akşam, kadir, keser, müzakere, reis, vekil gibi kelimeler hemen hemen her gün kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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