4. Anadolu Uluslararası Kültür Günü Gerçekleşti

Anadolu Üniversitesinde kültürel çeşitliliği ve uluslararası öğrenci dayanışmasını ön plana çıkaran '4. Anadolu Uluslararası Kültür Günü' etkinliği gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ile ULOK Anadolu iş birliğinde düzenlenen etkinlikte farklı ülkelerden öğrenciler, kendi kültürlerine ait müzik, dans ve geleneksel lezzetleri katılımcılarla buluşturdu. Gün boyunca devam eden etkinlikte kültürel paylaşımlar ön plana çıkarken, öğrenciler farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı elde etti.

"Farklılıklarımızın zenginlik olduğunu ve birbirimize benzeyen ortaklıkları paylaştığımızı biliyoruz"

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum Daire Başkanı Burak Yaşar, "Göç İdaresi Başkanlığı olarak sizlerin üniversitedeki çeşitlilik, akademik katkı ve kültür elçisi olmanız sıfatıyla verdiğiniz öneme binaen bugün sizlerle bir arada olmanın verdiği mutluluğu ifade etmek istiyorum. Sabahtan beri gezme fırsatı bulduğumuz stantlarda Anadolu Üniversitesinin Türkiye'nin uluslararasılaşma hikayesine ilişkin olarak ne kadar iyi yansıması olduğunu, farklı ülkeden öğrencilerimizin farklı kültürlerle sergilendiğini ve üniversiteye kattığı değerin nasıl bir şenliğe, festivale dönüştüğünü görmüş olduk. Aslında her ne kadar birbirimizi farklı olarak tanısak da farklılıklarımızın zenginlik olduğunu ve birbirimize benzeyen ortaklıkları paylaştığımızı biliyoruz" dedi.

"Kültürlerin kaynaşması için güzel bir gün olmasını diliyorum"

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu adına Ulusal Proje Sorumlusu Sümeyye Tanrıverdi, "Bugün Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu adına bütün katılımcılarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kültür Günü etkinliğinde farklı milletlerden, topluluklardan öğrenci arkadaşlarımızla bir araya geldik. Farklı kültürleri, dilleri, farklı ülkelerin kıyafetlerini görme şansını yakaladık. Bunun ötesinde umarım bugün ülkelerin farklı özelliklerinin yanı sıra birbirimiz için anlayışla, kültürlerin kaynaşması için güzel bir gün olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Uluslararasılaşmayı hayat tecrübelerinin aynı kampüste buluşması olarak değerlendiriyoruz"

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Yönetim Kurulu Direktör Yardımcısı Öğr. Gör. Ezel Gündoğdu ise, şunları söyledi:

"Üniversite olarak uluslararasılaşmayı yalnızca öğrenci hareketliliği ya da akademik iş birlikleriyle sınırlı görmüyoruz. Bizler uluslararasılaşmayı; farklı dillerin, kültürlerin, geleneklerin ve hayat tecrübelerinin aynı kampüste buluşması olarak değerlendiriyoruz. Bugün bu fuaye alanında göreceğimiz her stant, her kıyafet, her müzik ve her lezzet; dünyanın farklı coğrafyalarından gelen dostluk hikayelerini temsil ediyor. Sizlerin burada olması, Anadolu Üniversitesi'nin dünya ile kurduğu köprülerin en kıymetli göstergelerinden biri."

Gün boyu farklı ülkelerin müzikler eşliğinde etkinlikler yapıldı

Etkinlik kapsamında ziyaretçilere ücretsiz Özbek pilavı, çeşitli makarna ikramları ile çay ve kahve sunulurken öğrencilerin kendi kültürlerini yansıtan özel tatlar ve geleneksel sunumlar da stantlarda yer aldı. Gün boyunca farklı ülkelerden müzikler eşliğinde gerçekleştirilen dans gösterileri, sahne performansları, oyunlar, defile ve DJ performansı etkinliğe renk kattı. Türkiye, Irak, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Filistin, Ürdün, Libya, Suriye, Pakistan, Kırgızistan, Endonezya ve Sudan başta olmak üzere pek çok ülke ile Eskişehir Afrikalı Öğrenciler Topluluğu, ESN, ULOK, EURODESK ve TÖMER'in yer aldığı etkinlikte kültürel sunumlar ve ülke stantları katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe; Göç İdaresi Başkanlığı Uyum Daire Başkanı Burak Yaşar, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Prof. Dr. Köksal Büyük, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu adına Ulusal Proje Sorumlusu Sümeyye Tanrıverdi'nin yanı sıra akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. - ESKİŞEHİR