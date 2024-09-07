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4 bin 200 yıl önceki felaketin sebebi iklim değişikliği

Kültepe - Kaniş - Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu:

"İklim değişikliğine bağlı olarak felaketin geldiğini söyleyebiliriz"

KAYSERİ - Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bulunan tabletler, özellikle dönemin ticari hayatı hakkında bilgiler veriyor. Bu yılki kazılarda şuana kadar elde edilen bulgularda; günümüzden 4 bin 200 yıl önce anıtsal yapıların yıkılmasına sebep olan felaketin sebebinin iklim değişikliği olabileceğini belirten Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Bu felaketin sebepleri arasında büyük ihtimalle iklimle ilgili sorunlar olması gerekiyor. İklim değişikliğine bağlı olarak bu felaketin geldiğini söyleyebiliriz. Tabi ki bu henüz ilk sonuçlar, daha da incelendikten sonra net olarak duyuru yapacağız" dedi.

Kayseri- Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor. 3 çeyrek asırdır kazılara devam edilen Kültepe'de bu yıl yapılan kazılardaki hedefin, Kültepe'nin Tunç Çağı'ndaki yerini aydınlatmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kulakoğlu; akıllarındaki bazı sorulara cevap verecek veriler topladıklarını kaydetti. Prof. Dr. Kulakoğlu; "2024 yılı Kültepe kazı çalışmaları Haziran ayından itibaren devam ediyor. Sanıyorum bu sene de uzun soluklu bir çalışma olacak, tahmini Kasım ayına kadar bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bu yılki çalışmalarımız tepede yoğunlaştı. Tabi bu arada Karum tarafını da kazdık. Bu yıl özellikle bizim tunç Çağı ile ilgili sorularımız vardı, onları halletmeye çalıştık. Özellikle Tunç Çağı'nın hem başı hem de sonu ile ilgili sorularımız vardı. Anadolu'nun ve Kültepe'nin bu çağlardaki yerini aydınlatabilmek için çalışmalara başladık. İyi de veri topladık. Bu veriler muhakkak ki analiz edilecek. Bu veriler sırasında da şimdiye kadar gördüğümüz Kültepe'de karşımıza çıkan büyük anıtsal yapılar büyük bir felaketle sona ermişti. Bu felaketin nedenini aramaya çalıştık. Bu felaketin tam olarak ne zaman olduğunu anlamaya çalıştık. Bu konuyla ilgili olarak aslında Anadolu'da çok az yerde görülen fakat bizim burada net olarak gördüğümüz yaklaşık olarak günümüzden 4 bin 200 yıl önce meydana gelen bu felaketin sebepleri arasında büyük ihtimalle iklimle ilgili sorunlar olması gerekiyor. İklim değişikliğine bağlı olarak bu felaketin geldiğini söyleyebiliriz. Tabi ki bu henüz ilk sonuçlar, daha da incelendikten sonra net olarak duyuru yapacağız" dedi.

"7 bin yıl öncesine kadar giden verilerimiz var"

6 bin yıl öncesine tarihlenen Anadolu tarihini 7 bin yıl öncesine uzatacak veriler topladıklarını da sözlerine ekleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Kültepe tabi sadece Tunç Çağı değil, Tunç Çağı'nın da öncesi ile ilgili olarak tabakalar halinde bilgi veren yerlerden bir tanesi. Bu sene yaptığımız çalışmalar sırasında 'kalkolitik' dediğimiz döneme ilişkin güzel verilerimiz var. Gitgide de Kültepe'nin eskiye giden tarihini ortaya çıkarmış oluyoruz. Günümüzden 6 bin yıldan öncesine giden tarihle karşılaştık bu sene. Dolayısıyla da Kültepe'nin büyük ihtimalle günümüzden 7 bin yıl öncesine kadar giden tarihini tabakalar halinde aydınlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.