4 ilde 160 ata mirası yemek kayıt altına alındı - Son Dakika
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Kültür Sanat

4 ilde 160 ata mirası yemek kayıt altına alındı

Samsun Balkan Türkleri Derneği, unutulmaya yüz tutmuş 160 mübadil yemeğini bir yemek kitabında toplayarak gelecek nesillere taşıdı. Kitapta Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum illerinden mübadil yemekleri kayıt altına alındı.

29.06.2024 16:55
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4 ilde 160 ata mirası yemek kayıt altına alındı

Unutulmaya yüz tutmuş 160 mübadil yemeği bir yemek kitabında toplandı

SAMSUN - Samsun Balkan Türkleri Derneği "Asırlık Mübadil Lezzetler" projesi ile 4 ilde unutulmaya yüz tutmuş 160 mübadil yemeğini bir yemek kitabında toplayarak gelecek nesillere taşıdı.

Mübadil yemeklerini kapsayan ilk yemek kitabını 2019 yılında yürüttüğü çalışma ile çıkaran Samsun Balkan Türkleri Derneği, 2023 yılından beri yürütülen "Asırlık Mübadil Lezzetler" projesi ile kitabın kapsamını genişletti. Samsun'un yanı sıra Tokat, Amasya ve Çorum illerinden mübadil yemekleri de kitapta kayıt altına alındı.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nün yürüttüğü "Lezzeti Mübadil" projesi ve Samsun Balkan Türkleri Derneği'nin "Asırlık Mübadil Lezzetler" projesi için yapılan proje kapanış toplantısında detayları aktaran Asırlık Mübadil Lezzetler Proje Koordinatörü Sevda Tanyıldız, "2019 yılında biz 8 köyde çalışmıştık ve 50 mübadil lezzet çıkarmıştık. 2023'te ise 3 ili daha ekledik ve 110 adet yemek daha ekledik. Yaklaşık 160 ata mirası yemeğimiz kayda geçmiş oldu. Bu şekilde bir kültürel arşiv oluşturmuş olduk" dedi.

Kitap lansmanının da gerçekleştirildiği toplantıda Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral ise "Geleneksel yemeklerimizi Balkanlardan Yunanistan ve çevresinden getirdiğimiz yemeklerimizi bu kitapta toplayarak bir araya getirdik. Biz sivil toplum kuruluşlarının en önemli konusu olan kültürel faaliyetlere değer veriyoruz. Bu konuda emeği geçen bizlere evlerini açan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Mübadiller gerçekten öz fedakar Türklerdir"

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ise "Mübadiller gerçekten öz fedakar Türklerdir. Yani bizim için Türkiye Cumhuriyeti için fedakarlık yapmışlar. 2 kez topraklarını, ağaçlarını, hayvanlarını, evlerini bırakıp yerlerini değiştirmişler. O yüzden bizim de proje ortağı olduğumuz bu çalışmayla burada olmaktan gurur duyuyorum" diyerek katılımcıları selamladı.

Toplantıda Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım ve Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni ve "Lezzeti Mübadil" Proje Koordinatörü Emrah Zeyyad Karbancıoğlu da "Lezzeti Mübadil" projesi detaylarını anlattı.

Konuşmalar sonrası mübadil yemeklerinin toplanması ve hazırlanmasında emeği geçen kadınlar duygu ve düşüncelerini ifade etti. Ardından asırlık mübadil lezzetlerin tadımıyla toplantı son buldu. Toplantıya İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven ve Muharrem Soylu, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan, MHP İl Başkan Yardımcısı Ayfer Cömert ve dernek gönüllüleri de katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 4 ilde 160 ata mirası yemek kayıt altına alındı - Son Dakika

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