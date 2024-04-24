Kültür Sanat

4. Niğ- Bor Kültür Sanat Festivali başladı

NİĞDE (İHA)- Niğde'yi tanıtmak için geleneksel hale getirilen 4. Uluslararası Niğ-Bor Kültür Sanat Festivali başladı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar ve Bahçeli beldelerinde gerçekleştirilen Uluslararası Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 22 -28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival çerçevesinde Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde bulunan tarihi Roma Havuzu'nda etkinlik düzenlendi.

15 ülkeden 50'yi aşkın sanatçının katıldığı etkinlikte, ressamlar Niğde'nin tarihi yerlerini resmetti, Balkan Dans Grubu tarafından folklor gösterisi yapıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Bahçeli Belediye Başkanı Ertuğrul Çelenkoğlu Roma Havuzu'nun tarihi ile ilgili katılımcılara bilgilendirme yaparken, Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya ise bölgenin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu, doğru değerlendirildiği zaman yerli ve yabancı turistlerin Kemerhisar ve Bahçeli beldelerini ziyaret edeceklerini söyledi.

Sanatın, insanların hayatının bir parçası olduğunu göstermek amacıyla 4.'sü gerçekleştirilen Niğ-Bor Kültür Sanat Festivali, yapılan konuşmaların ardından dans gösterileri ve mahalli sanatçıların şarkılarıyla devam etti.