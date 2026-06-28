48. Honaz Kiraz Kültür ve Sanat Festivali başladı

Denizli'nin Honaz ilçesinde bu yıl 48'incisi düzenlenen Honaz Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, ünlü sanatçı Mithat Körler'in sahne aldığı muhteşem bir konserle kapılarını açtı. Honaz Kapalı Pazaryeri'nde kurulan stantlarda alışveriş keyfiyle başlayan festivalin ilk gününde, her yaştan binlerce vatandaş unutulmaz bir akşam yaşadı.

Denizli'nin dünyaca ünlü Honaz kirazının tanıtımı amacıyla geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 48. Honaz Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, coşkulu bir başlangıca sahne oldu. Festival kapsamında ilk olarak Honaz Kapalı Pazaryeri'nde kurulan alışveriş, yöresel ürün ve esnaf stantları vatandaşların ziyaretine açıldı. Gün boyu stantları dolaşarak alışveriş yapan vatandaşlar, akşam saatlerinde ise konser alanını hınca hınç doldurdu. Festivalin ilk gününde sahne alan Türk müziğinin güçlü seslerinden Mithat Körler, Honazlılara müzik ziyafeti sundu. Konser öncesinde sahneye çıkan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sanatçı Mithat Körler'e ilçeye ve festivale olan katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

"Honaz Türkiye'de örnek olan ilçelerden bir tanesi"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Honaz Kiraz Festivalimiz bugün başlıyor. Eğlenceler, alışveriş, bir araya gelmenin verdiği huzur, birçok unsuru birlikte yaşayacağız. Honaz huzurun kenti olacak demiştik. Gerçekten huzurun kenti oldu. Ben bugün burada olmaktan büyük onur duyuyorum. Siz de büyük onur duyuyorsanız, kendinize kocaman bir alkış rica edeyim sizden. Gençlik yıllarımızdan bu yana bizimle sesi, tınısı, duygusu kulağımızda olan çok değerli sanatçı kardeşim Mithat Körler ile bir arada olacağız. Honaz her gün gelişen, her gün üstüne koya koya giden bir ilçe. Bu bölgede hatta Türkiye'de örnek olan ilçelerden bir tanesi. Aramızda sır kalsın. En güçlü bütçesi olan 26 belediyeden biri. İyi ki sizlerle bir aradayız, iyi ki bu güzelliklerle bir aradayız, iyi ki çocuklarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle bir aradayız. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Bakın burada kızlarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, erkek kardeşlerimiz, dostlarımız hep bir arada. Bu bir arada olmanın, bu eserin mimar için biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk. İşte bugün özgürce burada dolaşabiliyorsak Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete borçluyuz. Bu akşamların ilkinde, bugün mutluluğun, huzurun dibine kadar yaşayacağız" dedi.

Açılış konuşması ve çiçek takdiminin ardından başlayan konserde Mithat Körler, birbirinden güzel ve sevilen şarkılarını Honazlılar için seslendirdi. Meydanı dolduran her yaştan binlerce vatandaş, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Körler, Honaz halkına hafızalardan silinmeyecek bir festival akşamı yaşattı. Dört gün boyunca sürecek olan festival, her akşam farklı sanatçıların sahne alacağı halk konserleri ve kültürel etkinliklerle devam edecek. - DENİZLİ