Manisa, 5 asırlık gelenek öncesi baştan sona yenileniyor

19.04.2026 13:57  Güncelleme: 13:58
Manisa, 21-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için kapsamlı hazırlıklara başladı. Şehir genelinde asfalt, kaldırım ve estetik düzenlemeler ile festival öncesi çalışmalar sürüyor.

486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesi kent genelinde hummalı çalışma başlatıldı. Manisa, asfaltından kaldırımlarına kadar yenilenerek festivale hazır hale getiriliyor.

Manisa'nın köklü kültürel miraslarından biri olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 21-26 Nisan tarihleri arasında bu yıl 486'ncı kez düzenlenmeye hazırlanıyor. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan festival öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kapsamlı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Osmanlı tıbbının önemli isimlerinden Merkez Efendi tarafından, Hafsa Sultan için hazırlanan ve 41 çeşit baharattan oluşan Mesir Macunu'nun saçım geleneğiyle öne çıkan festival, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi Manisa'da buluşturuyor.

Festival öncesi şehir genelinde ulaşım ve altyapıdan kent estetiğine kadar birçok alanda çalışma gerçekleştirildi. Vatandaşların etkinliklere daha konforlu şekilde katılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serim ve yama çalışmaları tamamlanırken, trafik güvenliğini artırmak için yol çizgi uygulamaları da yenilendi.

Öte yandan kent estetiğini güçlendirmek amacıyla trafo ve duvar boyama çalışmaları yapılırken, yaya ulaşımını kolaylaştırmak için kaldırım düzenlemeleri de hız kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, festival öncesinde şehrin dört bir yanında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Tarihi mirası ve renkli etkinlikleriyle her yıl büyük ilgi gören Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde yapılan bu çalışmalarla Manisa, 5 asırlık geleneğe yakışır bir görünüme kavuşuyor. Kent, festival süresince adeta karnaval havasına bürünmeye hazırlanıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Mesir Macunu Festivali, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Kültür, Manisa, Sanat, Son Dakika

