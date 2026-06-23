57. Alay Şehitliği'nde Saygı Nöbeti Başladı - Son Dakika
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57. Alay Şehitliği'nde Saygı Nöbeti Başladı

57. Alay Şehitliği\'nde Saygı Nöbeti Başladı
23.06.2026 13:50
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MSB ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı işbirliğiyle 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde, dönem kıyafetleriyle nöbet uygulaması başlatıldı. Amaç, Çanakkale ruhunu canlı tutmak ve ziyaretçilere duygusal anlar yaşatmak.

Milli Savunma Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamayla birlikte 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Şehitler Abidesi'nde 2. Kolordu Komutanlığına bağlı 57. Alay tarafından Saygı Nöbeti uygulaması başladı.

Çanakkale Muharebelerinin kahraman birliklerinden 57. Piyade Alayı'nın ve kahraman Mehmetçiğin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Şehitler Abidesi'nde 2. Kolordu Komutanlığına bağlı 57. Alay tarafından Saygı Nöbeti uygulaması başladı. Dönemin askeri kıyafetleriyle nöbet tutan askerler, Çanakkale ruhunu ve kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmaya katkı sunuyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile 57. Piyade Alayı'nın kahramanlık mirasının yaşatılması ve Çanakkale ruhunun ziyaretçilere daha güçlü şekilde hissettirilmesi amaçlanıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan İsmail Kaşdemir, "Milli Savunma Bakanlığımızın talimatlarıyla ve Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığımızın bünyesinde oluşturulan 57'nci Alay Birliği, Çanakkale Tarihi Alan'da nöbet görevlerini icra ediyorlar. Görevlerine gelirken ve giderken nöbet değişimlerindeki ritüeller buradaki ziyaretçilerin çok yoğun ilgisini çekiyor ve buraya olan ilgiyi daha da arttırıyor. Zaten tarihi alan bölgemiz çok manevi atmosferi yoğun olan bir yerdi. İnsanları kuşatır, kucaklar ve başka bir dünyaya, başka bir duyguya büründürürdü. Buradaki bu ritüellerle beraber 57'nci Alayımızın askerlerinin o günkü kıyafetlerle birlikte yapmış oldukları nöbet vazifesi ve nöbet değişim törenleri bütün ziyaretçileri etkiliyor, duygusal bir atmosfere büründürüyor" dedi.

Alan Başkan Kaşdemir, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

"Amacımız burada daha da ilgiyi arttırmak, Çanakkale'nin ruhunu her daim, her zaman canlı tutmak ve buraya olan ilgiyi daha da fazlalaştırmak. Çok şükür artan bir talep var, yoğunluk var, ziyaretçi akını var. Bizim bir hayalimiz var Tarihi Alan Başkanlığı olarak. Bir gün gelecek Türkiye'de yaşayan herkes mutlaka Çanakkale'yi ve Tarihi Alan'ı ziyaret etmiş ve buradaki bu atmosferi teneffüs etmiş olacak. Biz de buradaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda hem Milli Savunma Bakanlığımıza hem de Kolordu Komutanlığı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten tarihi alanda görev yaparken askeri erkanımızın, mülki erkanımızın, tüm bölge halkının, hükümetimizin büyük desteğini görüyoruz. Çünkü Çanakkale dendiği zaman mutlaka herkes bir katkı sunmak, bir destek vermek istiyor." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 57. Alay Şehitliği'nde Saygı Nöbeti Başladı - Son Dakika

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