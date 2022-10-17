6 asırlık Güdük Minare restore edilecek

Sivas'ta bulunan ve Türk İslam Mimarisinde ayrı bir yere sahip olan 675 yıllık Güdük Minare restore edilecek

SİVAS - Sivas'ta bulunan ve Türk İslam Mimarisinde ayrı bir yere sahip olan 675 yıllık Güdük Minare restore edilecek.

Sivas'ta Küçük Minare Mahallesi'nde bulunan, 1347 yılında Eretnaoğullar'ın kurucusu Alaeddin Eretna tarafından Dabaz hastalığından ölen oğlu Şeyh Hasan için yaptırıldığı rivayet edilen, halk arasında ise Dabaz Tekkesi olarak da bilinen Güdük Minare asırlara meydan okuyor. Tarihi dokusuyla dikkat çeken Güdük Minare, mimarisi kadar hikayesiyle de dikkat çekiyor. Alaeddin Eretna tarafından Sivas Valisi olan oğlu Şeyh Hasan'ın Artuklu Sultanı'nın kızıyla evleneceği gün dabaz hastalığından (alerji, kaşıntı, kurdeşen) ölmesinden sonra yaptırılan Güdük Minarenin bu hastalığa iyi geldiği düşünülüyor. Halk arasında yaygın bir inançla, bu hastalığa yakalananlar minarenin etrafından 7 kez dönüp "Ben dabaz oldum, oynamaz oldum, akranım içine, çıkamaz oldum" tekerlemesini söylüyor. Tekerlemeyi söyleyip minarenin etrafından dönenlerin bu hastalıktan kurtulacağına inanılıyor. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Güdük Minareyi ziyaret etti. Ziyarette Vali Şimşek yetkililerden bilgi aldı. Açıklamalarda bulunan Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Güdük Minarenin projesinin hazır olduğunu ve 2023 yılında onaylandığı zaman ihale edebileceği söyledi.

Restorasyonu için proje hazırlandı

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Güdük minarenin zaman içerisinde de deforme olduğunu belirterek, " Halk arasında Güdük Minare olarak bilinir. Buranın zaman içerisinde restorasyonları yapılmış ama yeterli olmadığı ve zaman içerisinde de deforme olduğu gözüktü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak biz buraya proje hazırladık. Projemiz hazır. Sayın valimize, sayın vekilimiz İsmet beye ve Hilmi Bilgin beyle de beraber yerinde gezdik. Belediye Başkanı olarak Hilmi Bilgin Bey etrafındaki alanları kamulaştırmayı taahhüt etti. Bizde sayın valimize buranın projesinin hazır olduğunu ve 2023 yılında onaylandığı zaman ihale edebileceğimizi söyledik. Bu hususta ziyarette bulunduk. Yerinde baktık, eksikleri tespit ettik. Bunların hepsi restore projelerinde var. Malumunuz insanımızda Dabaz Tekkesi olarak da bilinir. Bu dabaz bir hastalık türü ve burayı ziyaret ettiğiniz zaman bu hastalıklardan kurtlanılacağına inanılır. Bunlar bir anlayıştır inançtır. Bunlar tartışılır, doğrusu yanlışı eksiği. Ama halk arasında yayıldıktan sonra siz onu daha doğrusuyla daha iyisiyle izah ve ikna etmek lazım. Tıbbın ilerlediği bir dönemde bu tür inançların zayıf kaldığı görülmektedir ama ziyaretçilere herhangi bir engel teşkil etmediğini söylenebiliriz " dedi.