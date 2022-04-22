6 ülkeden Türkiye'ye gelen çocukların halk oyunları coşkuyla izlendi - Son Dakika
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6 ülkeden Türkiye'ye gelen çocukların halk oyunları coşkuyla izlendi

22.04.2022 21:33

6 ülkeden Türkiye'ye gelen çocukların halk oyunları coşkuyla izlendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 'Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk Bilim Festivali' çerçevesinde 6 ülkeden katılım sağlayan çocukların halk oyunları gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

6 ülkeden Türkiye'ye gelen çocukların halk oyunları coşkuyla izlendi

EDİRNE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 'Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk Bilim Festivali' çerçevesinde 6 ülkeden katılım sağlayan çocukların halk oyunları gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'den gelen ekiplerin yanı sıra Bulgaristan, Moldova, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Gürcistan ve Romanya'dan gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sahneledi.

Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk Bilim Festivali, dün düzenlenen açılış programı ile başladı.

Saat 16.00'da Selimiye Camii meydanında toplanan kortej Saraçlar Caddesi'ne kadar bando eşliğinde yürüdü. Saraçlar Caddesi'nde açılış konuşmalarının ardından ulusal ve uluslararası halk oyunları gösterileri sahnelendi. Sahne gösterilerinde Türkiye'den gelen ekiplerin yanı sıra Bulgaristan, Moldova, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Gürcistan, Romanya'nın halk oyunları sahne aldı.

6 ülkeden Türkiye'ye gelen çocukların halk oyunları coşkuyla izlendi
6 ülkeden Türkiye'ye gelen çocukların halk oyunları coşkuyla izlendi
6 ülkeden Türkiye'ye gelen çocukların halk oyunları coşkuyla izlendi
6 ülkeden Türkiye'ye gelen çocukların halk oyunları coşkuyla izlendi

YORUMLAR
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23 Nisan, Türkiye, Edirne, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 6 ülkeden Türkiye'ye gelen çocukların halk oyunları coşkuyla izlendi - Son Dakika


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