6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 21 Haziran'da başlıyor - Son Dakika
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6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 21 Haziran'da başlıyor

14.06.2022 09:46
6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 21 Haziran'da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneğince düzenlenen 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Mavi Caz" temasıyla başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneğince düzenlenen 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Mavi Caz" temasıyla başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 21-30 Haziran'da düzenlenecek festival caz, blues konserleri, atölyeler ve sergilerle Bodrum'a sanat dolu günler yaşatacak.

European Jazz Network üyesi olan festivalde, Rodos Caz Festivali ile karşılıklı sanatçı değişimi de yapılacak.

Festivalin bazı etkinlikleri çevrim içi izlenebilecek.

Etkinlikler, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği ile Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde düzenlenecek.

Ücretsiz etkinliklerin de yer alacağı festivalde aynı gün aynı mekanda yapılacak etkinlikler tek biletle izlenebilecek.

Salgın süreci önlemlerine de hassasiyet gösterilen festivalin sahne ve seyirci alanları mesafe ve hijyen kurullarına uygun olacak.

Programa, "https://www.cazdernegi.org/festivals/bodrumcazfestivali" adresinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

Caz Festivali, Bodrum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 21 Haziran'da başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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