600 Yıllık Erguvan Bayramı Başladı
600 Yıllık Erguvan Bayramı Başladı

08.05.2026 17:41
Bursa'da Erguvan Bayramı kutlamaları, 600 yıllık gelenekle huzur ve kardeşliği simgeliyor.

Bursa'da baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü kabul edilen 600 yıllık gelenek kapsamında "Erguvan Bayramı" kutlamaları başladı.

Yıldırım Belediyesince düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında Emir Sultan Camisi'nde öğle namazının ardından zikir çekildi, dua okundu.

Programın açılışında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 600 yıllık bir geleneği ihya ettiklerini söyledi.

Etkinliklerin 3 gün süreceğini belirten Yılmaz, "Emir Sultan'ın rehberliğinde başlayan ve gönül erlerinin her yıl erguvanlar çiçek açtığı zaman buluştuğu bu mevsim, gönüllerin huzur bulduğu iklimi oluşturuyor. Biz de bu yıl kıymetli bir misafirimiz mutasavvıf Ahmet Özhan hocamızın da icabetiyle birlikte güzel bir program ihya edeceğiz inşallah. Güzel bir kalabalık olduğunu görüyoruz. Tüm Bursalı hemşehrilerimize de yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sanatçı Ahmet Özhan da "Erguvan Bayramı"nın önemine dikkati çekti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a emekleri için teşekkür eden Özhan, "Bu buluşmalar bizi özümüze döndürecek olan fikir yapısına, yaşam biçimlenmesine ve ilişki biçimlenmesine neden olacaktır. Bu yüzden çok değerlidir, çok kıymetlidir. Elimizden geldiği kadar her zaman hizmetinizdeyiz. Biz kültürümüzün, vatanımızın, memleketimizin, dinimizin, diyanetimizin, yani hakikatimizin, özümüzün neferleriyiz. Bu yüzden burada olmak benim için büyük bir şeref." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Erguvan Bayramı'nın önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, "Biz sadece yollar, tesisler yapmıyoruz. Kültürel mirasımızı da ayağa kaldırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, köklü medeniyet mirasından güç aldıklarını ifade etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz da Erguvan Bayramı'nın birlik, kardeşlik ve bereket anlamı taşıdığını belirterek, geleneğin yaşatılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

Ahmet Özhan'ın sohbetinin ardından "köfteli çorba" ikramı yapıldı.

Programa, Bursalı Araştırmacı Mehmed Safiyüddin Erhan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar kapsamında pazar günü Emir Sultan Meydanı'nda mevlit programı, akşam saatlerinde ise Barış Manço Kültür Merkezi'nde Erguvan Şiir Dinletisi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
