61. Altın Portakal Film Festivali'nde Şıklık Yarışı

Kültür Sanat

Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı geçidinde şıklık yarışı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek:

"Her şeye rağmen altın portakalı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Jüri Başkanı Ferzan Özpetek:

"Bundan sonra her yıl Antalya'ya geliyoruz"

ANTALYA - Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreni öncesi, kırmızı halıdan geçiş yapan ünlü isimler şıklıkta yarıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görev yaptığı 10 yıllık dönemde festivale en çok müracaatı bu yıl aldıklarını kaydederek, şöyle konuştu: "Her şeye rağmen altın portakalı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi heyecanla ödülleri bekliyoruz."

Antalya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren festivalin Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı Yönetmen ve Senarist Ferzan Özpetek, "Antalya bambaşkaydı, gelecek seneye fahri başkan olarak gelebilirim, bundan sonra her yıl Antalya'ya geliyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış galası ve ödül töreni öncesi, Cam Piramit'te kırmızı halıdan alınan sanatçılar ve davetliler arasında, açılış galasında olduğu gibi kapanışında da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye, festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

"Son 10 yılın en büyük müracaatını aldık

Kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Sanat şehri Antalya'mızda çok yoğun bir altın portakal festivali geçirdik. Son 10 yılın en büyük müracaatını aldık. Bu çok sevindirici, her şeye rağmen altın portakalı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi heyecanla ödülleri bekliyoruz, ödül alan bütün sanatçıları ve filmleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Gelecek seneye fahri başkan olarak gelebilirim"

Festivalin Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı Ferzan Özpetek, Antalya'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Her sene festivale katılabileceğini açıklayan Özpetek, "Çok mutluyuz, beraber olmaktan beraber karar vermekten çok mutluyuz. Sonuçlarımızdan çok mutluyuz. Festivalin 12 yönetmeninden 11'inin ilk filmiydi, hepsi yeni yönetmendi. Antalya bambaşkaydı, gelecek seneye fahri başkan olarak gelebilirim, bundan sonra her yıl Antalya'ya geliyoruz. Jüri ekibini de getireceğim yanımda" diye konuştu.

Jüri ekibinden ünlü Oyuncu İlker Kaleli, oylama sürecinde uyumlu bir şekilde geçirdiklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Festivali keyifle geçirdik. Birlikte bu süreci paylaşıyor olmaktan da çok keyif aldık. Oylama süreci olsun, filmleri izleme süreci olsun, hem verimli hem besleyici üç aşağı beş yukarı neredeyse hepimizin aynı fikirde olduğu bir hafta oldu."

Mukadderat filminin yönetmeni Nadim Güç, " Bu bizim ilk filmimizdi, izleyicilerin gösterdiği ilgiyle emeklerimizin karşılığını aldık. Çok heyecanlı bir süreçti" şeklinde konuştu.

"Çok iyi karşılandık"

Mukadderat filminin oyuncusu Nur Sürer, Antalyalı sanatseverlerin ilgisine teşekkür ederek; "Hepinizi seviyoruz, burada da çok iyi karşılandık. Uzun soluklu festivallerden biri, zaman zaman hatalar olabiliyor. Özellikle bir oyuncu olarak sansür yaşanmasını istemiyorum, çünkü çok değerli bir festival" diye konuştu.

"Coşkulu bir Antalya seyircisi vardı"

Balina'nın Bilgisi filminin Yönetmeni Önder Şengül de, "Son derece keyifliydi, coşkulu bir Antalya seyircisi vardı. Filmin sonunda seyircilerimizle sohbet etme fırsatı bulduk. Şahane sorular duyduk, birlikte söyleştik. Seyirciye çok teşekkür ederiz.

Geçtiğimiz günlerde sanat yılının 60. Yılı dolayısıyla festivalde plaket alan Usta Oyuncu Göksel Kortay, "Bugün 61. Yıla başladım, çok heyecanlıyım, çok değişik bir duygu. 60. Yılda buraya gelmek ve festivalin 61. Yılı olması birbirine denk gelince çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Ünlü Oyuncu Ayça Bingöl ise, "Ben bu gece halkın coşkusuyla, meslektaşlarımla, ustalarımla olmaktan çok keyifliyim. Umarım çok güzel bir gece olur" dedi.

Kırmızı halı geçişi sonrası, Cam Piramit'te gerçekleşecek kapanış galası ve ödül törenine geçildi.