Milyonlar harcandı, tarihi hamam yeniden çürümeye terk edildi

29.05.2026 11:20  Güncelleme: 11:32
Manisa'da Saruhanoğulları Beyliği döneminden kalma İshak Çelebi Hamamı, 2004 ve 2014'te restore edilmesine karşın bakımsızlık ve tahribat nedeniyle yeniden harabe haline geldi. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları yetkililere sesleniyor.

Manisa'nın Fatihi Saruhan Bey'in torunu ve Saruhanoğulları Beyliği'nin 3. beyi İshak Çelebi tarafından yaptırılan, halk arasında "Çukur Hamam" olarak bilinen tarihi İshak Çelebi Hamamı, 10 yıl arayla iki kez restore edilmesine rağmen yeniden harabeye döndü. Kırılan kapıları, sprey boyalarla kirletilen duvarları ve zarar gören iç bölümleriyle dikkat çeken 660 yıllık yapı için vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları yetkililere çağrıda bulundu.

Manisa Ulu Camii ve Külliyesi içerisinde 1366 yılında yapılan tarihi hamam, uzun yıllar harabe halde kaldıktan sonra ilk olarak 2004 yılında vakıflar tarafından restore edildi. Aradan geçen 10 yılın ardından 2014 yılında ise Şehzadeler Belediyesi tarafından yeniden restorasyondan geçirilen yapı, kullanılmadığı ve atıl bırakıldığı için yeniden bakımsızlığa sürüklendi.

Yaklaşık 3 yıl önce ahşap giriş kapısı kırılan tarihi hamama giren kişi ya da kişiler tarafından duvarlara sprey boyalarla yazılar yazıldığı, iç mekandaki bazı bölümlerin zarar gördüğü ve içeride bulunan eşyaların parçalandığı görüldü. Tarihi yapının son hali ise vatandaşların tepkisini çekti.

"Yapılan yatırım israf oluyor"

Hamamın yapılan iki restorasyona ve harcanan milyonlara rağmen kullanıma açılmadığı için yeniden içler acısı bir hale geldiğini kaydeden Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, "Saruhan Bey'in torunu İshak Çelebi'nin huzurundayız. Manisa'da Ulu Camii'nde metfundur. Burada da kendi adıyla yaptırdığı külliyenin hamamı mevcuttur. Halk arasında Çukur Hamam olarak da bilinir. Burası Manisa'nın yerleşim yeri noktasında en üst sınır diye tabir edebileceğimiz bir yerde bulunuyor. Ancak 6,5 asırlık geçmişe sahip olmasına rağmen yakın zamanda iki defa restore edilmesine rağmen kullanılmayan yapı çürümeye yüz tutmuş ve bu vaziyeti almıştır. Bunlar Manisa'nın tarihi ve kültürel değerleridir. Restore edildikten sonra belediyeler, kültür müdürlüğü veya vakıflar müdürlüğü tarafından kullanıma açılmazsa bu şekilde yeniden mezbelelik hale dönüyor. Yapılan yatırım hem israf olmuş oluyor hem de geçmişten gelen kültürel miras yok olmaya yüz tutuyor" dedi.

Tarihi yapının yeniden restorasyona alınması gerektiğini belirten Köse, "Bu yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için sosyokültürel anlamda bir faaliyete dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için yetkililerden, Büyükşehir Belediyesi'nden, ilçe belediyelerinden, Kültür Müdürlüğü'nden ve Vakıflar Müdürlüğü'nden destek istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:56:45.
