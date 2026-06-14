694 Yıllık Çınar, Orhan Camii'ni Gölgeliyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kente hakim bir tepede yer alan 694 yıllık Orhan Camii'nin bahçesinde 6 asrı devirdiği tahmin edilen çınar ağacı, geçirdiği tehlikelere rağmen yıllara meydan okuyor. İzmit Körfezi manzaralı tarihi caminin bahçesini gölgelendiren asırlık çınara cami cemaati tarafından farklı yıllarda dikilen genç çınarlar eşlik ediyor.

İzmit Körfezi manzarasına sahip olan, düz ahşap çatılı mimarisi ve İzmit'in fethinin sembolü olarak "Kılıçlı Cami" adıyla da bilinen Orhan Camii'nin bahçesinde camiyle neredeyse yaşıt olduğu tahmin edilen bir çınar ağacı bulunuyor. Yaklaşık 600-700 yaşlarında olduğu tahmin edilen tarihi ağaç, geçmişte 4 kez yıldırım düşmesi sonucu zarar gördü. Çürümeye yüz tuttuğu dönemde koruma altına alınarak bakımı ve tedavisi yapılan asırlık çınar, yeniden sağlığına kavuştu. Tarihi camide cemaat tarafından dikilen genç çınar ağaçları da asırlık çınara eşlik ediyor.

"Camimizin tarihiyle yaşıt bir ihtiyar"

Orhan Camii İmam Hatibi Kenan Yılmaz, asırlık çınarın caminin tarihine birebir tanıklık ettiğini belirterek, "İzmit'in fethinin sembolü olan ve İzmitlilerce 'Kılıçlı Cami' olarak bilinen Orhan Camimizin bahçesinde neredeyse camimizin tarihiyle yaşıt olan bir ihtiyar çınar ağacının gölgesindeyiz. Bilinen ifadeyle yaklaşık 600 veya 700 yaşında" ifadelerini kullandı.

Caminin İzmit'i en geniş açıdan gören yüksek bir tepede yer aldığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burası yüksek bir tepe olduğundan geçmişte bilinen 4 kez yıldırım düşmüş. Her yıldırım düşmesinden sonra azar azar çürümeye yüz tutmuş ve sonrasında dönemin Valisi İhsan Dede tarafından koruma altına alınmış, tedavisi yapılmış. Yeniden sağlığına kavuşmuş olan bu çınar ağacımız, bugün ihtiyar ve hala ayakta. Canlı bir çınar ağacı olarak camimizin bahçesinde misafirlerini gölgelendiriyor."

"Uçurtmamız sürekli bu ağaca takılırdı"

Asırlık çınarın yanına genç çınar fidanlarını diken cami cemaatinden 79 yaşındaki Mustafa Karal ise, çocukluk döneminde ağacın çok daha heybetli olduğunu anlattı. Karal, "1976 yılında babam, 'Caminin avlusuna ağaç dik oğlum' dedi. Ben de Hatipköy'ündeki tanıdıklarımdan rica ettim, bir çınar ağacı fidesi getirdiler. Böylelikle çınar ağacını diktik. 1999 depreminden sonra, sene 2006'da bu ağaç kuruyunca oraya yeniden bir ağaç dikelim dediler. Biz de Çınarlıdere'ye gittik, oradan bu ufak çınarı getirip diktik" şeklinde konuştu.

Karal, tarihi çınarın yıldırım düşmeden önceki haline ilişkin, "Eski çınar minare boyutunu geçiyordu. Çocuktuk, kaleden uçurtma uçurduğumuz zaman uçurtmamız sürekli ağaca takılırdı, çok yüksekti. Çok yüksek olduğu için birkaç defa yıldırım düştü" dedi. - KOCAELİ