7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali Başladı

Kültür Sanat

Farklı ülkelerden dans sanatçılarının performanslarını sergilediği 7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, izleyicilerle buluştu.

CerModern Açık Hava Sahnesi'nde bu yıl "Düşünen Beden" kavramsalıyla düzenlenen festivalin açılış gününde, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Gürcistan, İspanya ve Portekizli dans sanatçıları performanslarını sergiledi.

Türkiye'den Gizem Demir, İnci Gül Civelekoğlu, Sevgül Eylül Atak, Doğa Çetin, Arjantin'den Lucio Seta, Bianca Cerioni, Gürcistan'dan Mariam Darchia, İspanya'dan Julia Nicolau, Sandra Salietti, Portekiz'den Vitor Afonso dans gösterilerini izleyicilerin beğenisine sundu.

İlk gününde farklı ülkelerden on sanatçının performanslarını sergilediği 7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, yarın da atölye ve dans gösterileriyle sona erecek.