70 Yaşındaki Anneye Diploma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

70 Yaşındaki Anneye Diploma

70 Yaşındaki Anneye Diploma
22.05.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar, annesi Rahime Uluşar'a mezuniyet töreninde diplomayı verdi.

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar, üniversiteden mezun olan 70 yaşındaki annesi Rahime Uluşar'a diplomasını verdi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı'nda eğitim gören Rahime Uluşar, liseden mezun olduktan yaklaşık 50 yıl sonra başladığı üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

Üniversite tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler diplomalarını akademisyenler ve yakınlarının elinden aldı. Törende Rahime Uluşar'ın diplomasını, aynı üniversitede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan oğlu Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar verdi.

Rahime Uluşar, törende yaptığı konuşmada, iki yıllık eğitim sürecinde derslerine düzenli devam ettiğini ve tüm derslerini başarıyla tamamladığını söyledi.

Mezun olmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Uluşar, "Benim için ayrı bir mutluluk da yıllar önce mezuniyet sevincini yaşadığım oğlumun elinden bugün diplomamı almak oldu." dedi.

Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar da mezuniyet töreninin kendisi için özel anlam taşıdığını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi'nde yaklaşık 20 yıldır görev yaptığını kaydeden Uluşar, "Bugün annemi mezun ediyoruz. İki yıl boyunca gösterdiği azim ve gayrete hep birlikte tanıklık ettik. Anneme mezuniyet belgesini vermek benim için büyük onur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 70 Yaşındaki Anneye Diploma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:16:25. #.0.5#
SON DAKİKA: 70 Yaşındaki Anneye Diploma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.