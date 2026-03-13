700 Yıllık Berkuk Kur'an-ı Kerim Ziyarete Açıldı - Son Dakika
700 Yıllık Berkuk Kur'an-ı Kerim Ziyarete Açıldı

13.03.2026 16:41
Bursa'da 14. yüzyıldan kalma Berkuk Kur'an-ı Kerim, törenle Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergilendi.

BURSA'da Memlük Sultanı Berkuk tarafından 14'üncü yüzyılda Yıldırım Bayezid Han'a hediye edilen ve literatürde 'Berkuk Kur'an-ı Kerim'i' olarak bilinen yaklaşık 700 yıllık Kur'an-ı Kerim, törenle ziyarete açıldı.

Memlük Sultanı Berkuk'un 14'üncü yüzyılda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid Han'a hediye ettiği ve literatürde 'Berkuk Kur'an-ı Kerim'i' olarak bilinen yaklaşık 700 yıllık eser, Yıldırım ilçesindeki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Erol Ayyıldız, "Bu yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kutlamaların belki de en anlamlı olanlarından birinde sizlerle birlikteyiz. Böylesine kıymetli eserlere sahip olmak ve bu özel zamanlarda onlarla yeniden buluşmak gerçekten bir nasip işidir. Böyle bir esere sahip olmaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Vaktiyle bu eserin ortaya çıkmasına vesile olan, bu güzelliği bir ittifak ve dayanışma içinde yaşatan ve bugün aramızda olmayan tüm ecdadımızı da rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

'ÇOK KIYMETLİ BİR YAPININ İÇERİSİNDEYİZ'

Açılışın yapıldığı Yeşil Medrese'yi anlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, "1419-1421 yılları arasında inşa edilmiş çok kıymetli bir yapının içerisindeyiz. Yeşil Medrese olarak bilinen; camisi, türbesi, medresesi ve hanlarıyla çok özel ve büyük bir külliyenin parçasıdır. Bursa'da müzecilik faaliyetleri 1902 yılında başlamıştır. 1904 yılında ise Müze-i Hümayun'un ilk şubesi Bursa'da açılmıştır. Bu nedenle yaklaşık 120 yıllık bir müzecilik geçmişine sahip, son derece önemli bir mekandayız. Daha sonra 1929 yılında Bursa Müzesi kurulmuş, 1930 yılında da bu medreseye taşınmıştır. 1975 yılından itibaren ise Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet vermeye devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

'11 YIL ARADAN SONRA BURSA'DA'

'Berkuk Kur'an-ı Kerim'i hakkında bilgi veren Özer, "Bugün ziyarete açtığımız Kur'an-ı Kerim, 2015 yılına kadar bu müzede sergilenmekteydi. Daha sonra Yazma Eserler Kurumu'na devredilmiş ve orada restorasyona alınmıştır. 2016 yılında ise bu bina restorasyona girmiştir. 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle müzemiz yeniden ziyarete açılmıştır. Bugün ise 11 yıl aradan sonra bu kıymetli Kur'an-ı Kerim, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı vesilesiyle tekrar şehrimize gelmiş ve yeniden sizlerin ziyaretine açılmıştır" diye konuştu.

'SULTAN MURAD HAN'IN TÜRBESİNDE OKUNMASI İÇİN HEDİYE EDİLDİ'

Kuran'ı Kerim'in, Memlük Sultanı Berkuk tarafından Yıldırım Bayezid Han'a hediye edildiğini söyleyen Özer, "Aslında bu eser 1380 yılında yazılmıştır. 1396 yılında ise Bayezid Han'a, babası Sultan Murad Han'ın türbesinde okunması için hediye edilmiştir. Bu hediyenin arkasında çok önemli bir anlam bulunmaktadır. O dönemde Haçlı ittifakına karşı iki Müslüman sultanın, birbirlerine Kur'an-ı Kerim hediye etmeleri; birlik, dayanışma ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle bu hediye yalnızca bir sanat eseri değil, aynı zamanda siyasi ve manevi bir birlik mesajı da taşımaktadır" dedi.

'FARKLI SANATLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ BİR ESER'

Özer, "Söz konusu Kur'an-ı Kerim yaklaşık 30 kilogram ağırlığındadır. 57,5'e 87 santimetre ölçülerinde ve 18 santimetre kalınlığında son derece büyük bir sanat eseridir. Aynı zamanda Türk-İslam ve Türk güzel sanatları açısından 4-5 ayrı sanat dalını içinde barındırmaktadır. Eserde çok özel bir hat sanatı, zengin tezhip süslemeleri ve altın yaldızlı bezemeler bulunmaktadır. Ayrıca kullanılan kağıt da son derece özeldir. Bu büyüklükte bir Kur'an-ı Kerim'in yazılabilmesi için özel olarak hazırlanmış kağıtlar kullanılmıştır. Dolayısıyla farklı sanatların bir araya geldiği, tam anlamıyla bir sanat şaheseridir. Dolayısıyla bugün sizlerin huzurunda, Türk ve İslam dünyasının yeniden ziyaretine açtığımız bu Kur'an-ı Kerim'in, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı vesilesiyle Bursa'mıza ve tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

Yıldırım Bayezid, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Hediye, Bursa, Sanat, Son Dakika

