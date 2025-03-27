700 Yıllık Kadir Pilavı Geleneği Yaşatıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

700 Yıllık Kadir Pilavı Geleneği Yaşatıldı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 700 yıllık 'Kadir Pilavı' geleneği bu yıl da kutlandı.

27.03.2025 11:37
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Osmanlı devletinin kurulduğu topraklar olan Söğütte 700 yılık 'Kadir Pilavı' geleneği yaşatıldı

700 yıldır bu köyde kendi aralarında topladıkları paralarla 'Kadir Pilavı' geleneği yaşatıyorlar

Köy Muhtarı Eyüp Seylan;

" Amacımız yüzyıllardır devam eden geleneği nesilden nesile devam ettirmek

BİLECİK - Osmanlı'nın ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde 700 yıllık gelenek olan 'Kadir pilavı' geleneği bu yılda yaşatıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde 550 metre rakımlı tepenin üzerinde yer alan türbede, Küre Dursun Fakıh Derneği ile Köy Muhtarlığı işbirliğinde Kadir Gecesi'nde aşevinde kazanlarda pişirilen pilav, teravih namazı sonrası vatandaşlara ikram ediliyor. Köylülerin kendi aralarında topladığı bereketli paralarıyla oluşturdukları 'Kadir Pilavı' yemek için çevre illerde bile vatandaşlar Söğüt'e geliyor. Yüzyıllardan beri devam eden geleneğin sürdürüldüğü Dursun Fakıh Türbesine gelen vatandaşlar, türbeyi de ziyaret edip, dua ediyor.

" Amacımız yüzyıllardır devam eden geleneği nesilden nesile devam ettirmek

Köy Muhtarı Eyüp Seylan, 700 yıldır 'Kadir Pilavı' geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Ramazan ayının 27'inci gecesinde 700 yıldır sürdürdüğümüz geleneğimizi bu yılda sürdürmek nasip oldu. Köy halkının sürülerinden bağış olarak verdiği 15-20 hayvan ve topladığımız paralarla aldığımız 500 kiloluk bulgur alarak 5 bin kişilik hazırladık ve dağıtacağız. Amacımız yüzyıllardır devam eden geleneği nesilden nesile devam ettirmek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 700 Yıllık Kadir Pilavı Geleneği Yaşatıldı - Son Dakika

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