Kültür Sanat

8 asırlık Kız Köprüsü, ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor

SİVAS - 13'üncü yüzyılda inşa edilen ve Çaltı çayı üzerinde bulunan tarihi Kız Köprüsü, fotoğraf ve doğa tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor. 8 asırdır ayakta kalmayı başaran tarihi eser, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Divriği ilçesinde Çaltı çayı üzerinde sarp kayalar arasına inşa edilen, tarihi Kız Köprüsü zamana meydan okuyor. Kesme taş ve moloz taştan yapılan köprünün Mengücekler döneminde çay üzerine inşa edildiği ve İpek yolu güzergahında olduğu düşünülüyor. 2020 yılında restorasyon çalışmalarının başladığı 70 metre uzunluğundaki tarihi köprü, restorasyonun bitmesiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Çaltı çayı üzerine kurulan, doğa ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzara sunan tarihi Kız Köprüsü, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Divriği ilçesinin tarihi ve kültürel eserleri barındırdığını ifade eden uzman Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, "Divriği, Sivas'ın en önemli ilçelerinden bir tanesi. Her ne kadar Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasıyla ön plana çıksa da, çok sayıda sivil mimari örneği, türbe yapısı ve su yapılarıyla da aynı bir öneme sahip. Bunlardan bir tanesi de Kız Köprüsü. Kız Köprüsü'nün kesin tarihi bilinememekle birlikte malzeme ve inşa teknikleri incelendiğinde yaklaşık olarak 13.yüzyıla tarihleyebileceğimiz bir köprü. Kız köprüsü kesme taştan inşa edilmiş, 70 metre uzunluğa sahip tarihi bir köprü. Açıklıkları birbirinden farklı üç sivri kemerden oluşan köprü, yaklaşık 800 yüzyıllık tarih ile bugüne gelmiş durumda" dedi.

8 asırdır zamana meydan okuyor

Tarihi köprünün doğaseverler için çok uygun bir konumda olduğunu aktaran Budaktaş, "Tarihi kız köprüsü geçtiğimiz yıllarda kapsamlı bir restorasyon çalışmasına alınmıştı. Restorasyon çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı ve tarihi köprü açığa çıkmış oldu. Kız köprüsü bulunduğu konum itibariyle de büyük bir öneme sahip. Çaltı çayının üzerine kurulan kız köprüsü, Çaltı çayını takip eden kanyon boyunca doğaseverlere ziyaret alanı sunabiliyor. Turizm alanında değerlendirilmesiyle birlikte, doğa tutkunlarının, yürüyüş sporlarını tercih edenler için güzel bir gezi güzergahı sunabilir" şeklinde konuştu.