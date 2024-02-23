8. Büyük Efes Sanat Günleri Swissotel Büyük Efes\'te Başladı

Kültür Sanat

Her yıl şubat ayının 3. haftası Swiss Otel Büyük Efes'in Kordon salonlarında düzenlenen Büyük Efes Sanat Günleri, 8. kez kapılarını açtı.

Swissotel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat iş birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleşen 8. Büyük Efes Sanat Günleri kapsamında açılış etkinliği düzenlendi.

Swissotel Büyük Efes Genel Müdürü Rıza Elibol, açılışta yaptığı konuşmada İzmir'de heyecanla beklenen bir etkinlik haline gelen Büyük Efes Sanat Günleri'nde bu yıl 60'tan fazla sanatçıyı temsil eden sanat galerileri ve 350'den fazla sanat eserini sanatseverlerle buluşturduklarını belirtti.

Otelin Kordon salonlarında düzenlenen Büyük Efes Sanat Günleri, 25 Şubat'a kadar saat 12.00-19.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek, ayrıca iki söyleşi programı organize edilecek.