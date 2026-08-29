8. Karacakurt Türkmen Toyu Kırşehir'de Düzenlendi - Son Dakika
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8. Karacakurt Türkmen Toyu Kırşehir'de Düzenlendi

8. Karacakurt Türkmen Toyu Kırşehir\'de Düzenlendi
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Kırşehir'de Türkmen derneklerinin katılımıyla 8. geleneksel toy etkinliği gerçekleştirildi.

Kırşehir'de farklı illerden ve ülkelerden Türkmen derneklerinin katılımıyla 8. Geleneksel Karacakurt Türkmen Toyu düzenlendi.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Özbekistan ve Kazakistan ile Ankara, Konya, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, İzmir, Diyarbakır ve Bursa'dan Yörük ve Türkmen dernekleri katıldı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, burada yaptığı konuşmada, Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda müzik alanında yer almasında kültürel birikimin uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu, Karacakurt Türkmen Toyu'nun da bu zenginliğin içerisinde yer aldığını söyledi.

Karacakurt Türkmenlerinin Kırşehir ve Orta Anadolu'daki varlığının yüzyıllar öncesine uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Demiryürek, şöyle konuştu:

"Bir kültürü kıymetli kılan sadece geçmişinin eskiliği değil, değerlerini, geleneklerini ve insan anlayışını kuşaktan kuşağa aktarabilmesidir. Toy geleneği de bu kültürün önemli unsurlarından biridir. Toy, insanların bir araya geldiği, konuştuğu, dinlediği, paylaştığı ve birlikte olmanın değerini hatırladığı bir buluşmadır. Burada yaşatılan gelenek, geçmişten kalan bir hatıradan ibaret değildir. Halk ozanlarımızdan türkülerimize, şiirimizden halk oyunlarımıza, seyirlik oyunlarımızdan geleneksel kıyafetlerimize kadar programda yer alan her unsur, yaşayan kültürel mirasımızın bir parçasıdır. Kırşehir de böylesine güçlü bir kültürel birikimin merkezinde yer almaktadır. Ahilik bu topraklarda kurumsallaşmış, Türkmen kültürü, ozanlık ve Abdallık geleneği burada güçlü temsilciler yetiştirmiştir. Muharrem Ertaş'tan Neşet Ertaş'a uzanan bozlak geleneği, Anadolu insanının sevincini, hüznünü, hasretini ve muhabbetini nesilden nesile taşımıştır."

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Karacakurt Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Serdar Güneş ise Karacakurt Türkmenleri olarak geleneği devam ettirdiklerini, kültürel zenginliğe sahip birçok önemli ismi yetiştiren Kırşehir'de farklı illerden misafirlerle bir araya geldiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, alandaki çadırları gezdi ve sergilenen Türkmen geleneğine ait ürünleri inceledi.

Mehter takımı ve halk ozanlarının sahne aldığı program, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 8. Karacakurt Türkmen Toyu Kırşehir'de Düzenlendi - Son Dakika

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