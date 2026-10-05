8. Maltepe Tiyatro Festivali'nde Gazzeli kadınların yaşam öyküleri sahnelendi - Son Dakika
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8. Maltepe Tiyatro Festivali'nde Gazzeli kadınların yaşam öyküleri sahnelendi

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8. Maltepe Tiyatro Festivali\'nde Gazzeli kadınların yaşam öyküleri sahnelendi
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8. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nin dördüncü gününde, Filistin'den Al-Kasaba Tiyatro Grubu'nun 'Derin Sesler' oyunuyla Gazzeli kadınların gerçek yaşam öyküleri sahnelendi. Başkan Esin Köymen, oyun sonrası Filistinlilerin mücadelesine destek verdi.

Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen 8. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nin dördüncü gününde, Gazze'deki insanlık dramı kadınların gerçek yaşam öyküleriyle sahneye taşındı. Oyunu izleyen Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen Filistinlilerin mücadelelerine, "İsrail'in uzun yıllardır devam eden saldırılarına direnen Filistinlileri buradan selamlıyorum. Yüreğinize sağlık, mücadeleniz mücadelemizdir" sözleriyle destek verdi.

Maltepe Belediyesi tarafından 'Kültür Sanat Dayanışması' temasıyla düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesindeki Devlet ve Belediye Tiyatrolarının eserlerini ücretsiz olarak sahnelediği 8. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nin dördüncü gününde, Filistin'den Al-Kasaba Tiyatro Grubu sahnedeydi.

insanlIk dramı Gazzeli kadınların yaşadıklarıyla sahnelendi

Tiyatro, film ve televizyon yapımlarına Ürdün, Lübnan, Almanya ve İsviçre'de devam eden oyuncu Tahani Salim'in yazıp sahne aldığı, yönetmenliğini Sawsan Darwaza'nın üstlendiği 'Deep Voices/'Derin Sesler' adlı oyunda, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'den sürülen yüz binlerce insanın öyküsü sahneye taşındı. Göçe zorlanan Farah El- Ghul'ün gerçek yaşam öyküsünden yola çıkan oyunda savaşla yüzleşen, hayatta kalmak ve yaşamını sürdürmek için mücadele eden Gazzeli kadınların yaşamları izleyiciyle paylaşıldı. Salim ve Gazzeli kadınlar, tek perdelik oyun bitiminde izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Başkan Köymen'den Filistin direnişine destek

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen de oyunu izleyenler arasındaydı. Oyun bitiminde sahneye çıkarak Tahani Salim'e plaket takdim eden Başkan Köymen, "İsrail'in uzun yıllardır devam eden saldırılarına direnen Filistinlileri buradan selamlıyorum. Yüreğinize sağlık, mücadeleniz mücadelemizdir. Bize anlatılanla gerçek arasındaki farkı çok iyi yansıttıkları için tüm ekibi de tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Filistin'de kadın ve çocukların yanı sıra sanat da korunmuyor"

Defalarca sergilediği oyunun etkilerini yaşamaya devam ettiğini ifade eden Salim, "Filistinliler yıllardır böyle yaşıyor. Filistinlileri kimse korumuyor, herkes savunmasız. Filistin'de kadın ve çocukların yanı sıra sanat da korunmuyor. Biz bu süreci anlatmaktan geri durmayacağız. Biz sanatla, tiyatroyla, müzikle, dansla mücadele edeceğiz. Sanatla savaşacağız. Bunlar bizim hayatta kalmak için kullandığımız araçlar. Bu oyunu oynamaya başladığımdan beri kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Filistin'de olanlarla ilgili bir şeyler yapamıyor olmak üzüntülü hissettiriyordu. Bu proje benim için de terapi oldu. En azından halkımın sesini duyurmaya başladım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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