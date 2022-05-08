8. Şakayık Şenliği renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu - Son Dakika

8. Şakayık Şenliği renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu

Şakayık Şenliğinde Şakayık bahçesi açılışı gerçekleştirildi

İSTANBUL - Şile'nin Sarıkavak Köyü'nde düzenlenen ve adını bu bölgede yetişen Şakayık çiçeğinden alan "Şakayık Şenliği" korona virüs pandemisi nedeniyle 2 yıllık aranın ardından tekrar düzenlendi. Bu yıl 8.'si düzenlenen şenlikte genç yaşlı her yaştan Şileli müzikler eşliğinde danslar ederek eğlendi, horon gösterisini keyifle izledi. Şenlikte konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Güzel ve doğal bir ortam olan Şile'yi korumak başlıca görevimiz" dedi.

Şile'nin Sarıkavak Köyü'nde düzenlenen ve adını bu bölgede yetişen, nadir bir bitki türü olan Şakayık çiçeğinden alan "Şakayık Şenliği"nin 8.'si Şile Belediyesi ve Şile Çevre Gönüllüleri Derneği'nin organizasyonuyla geçtiğimiz gün düzenlendi. Korona virüs nedeniyle 2 yıllık aranın ardından düzenlenen şenlik Şileliler için coşku ve eğlenceli anlara sahne oldu. Genci yaşlısı çok sayıda Şileli vatandaş müzikler eşliğinde danslar ederek eğlendi. Horon ekibinin sergilediği horon oyunu performansı vatandaşlar tarafından keyifle izlendi. Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası ise şenliğe katılanlara müzik ziyafeti yaşattı.

Şenliğe Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Şenlikte aynı zamanda yöresel börek tadım yarışması da düzenlendi. Yarışmada ilk 3'e girenlere Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut hediyelerini takdim etti.

Şenlikte konuşan Başkan İlhan Ocaklı, "İlk Belediye Başkanı olduğumda burada 7.'sini gerçekleştirmiştik. Pandemi araya girince ara vermek zorunda kaldık. Ama görüyorum ki büyük bir heyecan ve coşkuyla sekizincisini birlikte kutluyoruz. Nice sekizincisini böyle hep beraber birlikte kutlarız İnşallah. Bir sürü endemik bitki türlerimiz var Şile'de. Kum zambağı da bunlardan bir tanesi. Herhalde önümüzdeki günlerde birinci kum zambağı şenliğini de yapabiliriz.

Doğal değerlerimizden Şile Palamut festivalini de Allah nasip ederse yapacağız. İki yıldır niyet etmiştik ama iki yıldır da palamutla ilgili sorun yaşadık. Dolayısıyla bir türlü gerçekleştirmek nasip olmadı. İnşallah bu sene Allah nasip eder, Şile Palamut festivalini de beraber gerçekleştiririz. Yüzde sekseni orman, sahil hattının olduğu böylesine güzel ve doğal bir ortam olan Şile'yi korumak başlıca görevimiz. Koruduğumuz bu değerleri de insanların gezip görebilmesi için onlara fırsatlarla imkanlar tanımak da ayrıca bir görevimiz. Bunları birlikte gerçekleştirmek en büyük amacımız ve niyetimiz.

Bu tür bitkilerin bir tanesinin koparılmasının cezası 110 bin lira. Elbette rakamsal değerleri vardır, ağırdır. Bunları bir tarafa koyarım ama, bunları korumak bizim başlıca görevimiz. Köylüler bunlarla birlikte yaşıyorlar. Evlerinin dibinde, bahçelerinin içerisinde, yaşam alanlarının içerisinde bu tür güzelliklere birlikte sahip çıkıyorlar. Bizim de sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen kurdele kesimi ile Şakayık bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.