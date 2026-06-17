Resim yapmaya 2 yaşında başlayan Asya, 6 yılda 62 madalya kazanarak kişisel resim sergisini açtı

Hatay'da yaşayan 8 yaşındaki Asya Alyanak, 2 yaşında başladığı resim sanatında 62 madalya kazanarak yeteneklerini ön plana çıkardı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden minik ressam, ödüllü eserlerini Antakya Belediyesi'nin desteğiyle açılan 'Umudun Fırçası' isimli kişisel sergisinde çalışmalarını vatandaşların beğenisine sundu.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Asya Alyanak, 2 yaşındayken resim yapmaya başladı ve 4 yaşında da ilk yarışmasına katıldı. Resim yarışmalarına 4 yaşından itibaren katılmaya başlayan Asya, geride kalan 4 yılda katıldığı resim yarışmalarında derece alarak 62 madalya kazanmayı başardı. Yaptığı resimlerde yeteneğini sergileyen Asya, hayal dünyasında oluşturduğu kompozisyonu resme döküyor. Minik ressam Asya, katıldığı yarışmalarda derece aldığı çalışmalarını Antakya Belediyesinin desteğiyle birlikte Medeniyetler Kütüphanesi'nde açtığı 'Umudun Fırçası' adlı sergiyle beğeniye sundu. Sergide madalya kazandığı resimleri sergileyen Asya, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"Resim yapmaya henüz 2 yaşındayken başladım, 4 yaşımda ise ilk yarışmaya katıldım"

2 yaşından itibaren resim yapmaya başladığını belirten ressam Asya Alyanak, katıldığı yarışmalarda 62 madalya kazandığını ifade ederek, "Ben 8 yaşındayım, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisiyim. Burada resim, müzik ile genel yetenek olmak üzere 3 alanda eğitim alıyorum. Resim yapmaya henüz 2 yaşındayken başladım, 4 yaşımda ise ilk yarışmaya katıldım. Şu ana kadar yaklaşık 62'ye yakın ödül kazandım. Bir resmi çizmem bazen bir hafta, bazen de 2-3 gün sürüyor. Boyaması ise 1 ile 2 hafta arasında zamanımı alıyor. Resim çizerken ilk önce kompozisyonu oluşturuyorum sonra hayal ediyorum ve ardından çizime başlıyorum. Çizim yaparken çok heyecanlanıyorum ve çok mutlu oluyorum. Resim yaparken arkada müzik açmayı da çok seviyorum, öyle olunca her şey çok daha güzel oluyor" dedi.

"4 yaşından beri yarışmalara katılıyor, o kazandıkça hem biz mutlu oluyoruz hem de ailesi olarak büyük bir gurur duyuyoruz"

Kızının 4 yaşından itibaren resim yarışmalarına katılmaya başladığını belirten anne Emel Alyanak, "Biz onunla ve yaptığı sergiyle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar 62 tane ödülü var ve bu ödülleri almak hiç kolay olmuyor ve bunun arkasında büyük bir emek ve zaman istiyor. 4 yaşından beri yarışmalara katılıyor. O kazandıkça hem biz mutlu oluyoruz hem de ailesi olarak büyük bir gurur duyuyoruz. Kızımın uluslararası alanda da birçok başarısı var. Bu durum bizi ayrıyeten gururlandırıyor ve çok mutlu ediyor. Uluslararası platformlarda 4 tane büyük derecesi var 3 kez dünya ikinciliği, 1 kez de dünya birinciliği elde etti. Ödül törenlerine katıldığımız zaman çok mutlu olduk, aşırı derecede gururlandık. Başarılarının katlanarak artacağına inanıyoruz. Asya, adeta sanatın içine doğan bir çocuk. Resim yaparken bile arkada müzik olmadan ya da bir şey dinlemeden asla çalışmaz. Sanatın her alanında olmak isteyen bir çocuk ve bu yolda da başarıyla devam edecek. Üstelik sadece resim alanında değil, farklı alanlarda da çok aktif. İngilizce yarışmasında dünya ikinciliği elde edip gümüş madalya aldı, aynı zamanda matematik olimpiyatlarına katılıyor. Her alanda bu kadar aktif bir çocuk olması bizi çok gururlandırıyor. Tabi ki onun peşinden koşmak, bu süreci yönetmek bizler için zor ve yorucu olabiliyor ama ne olursa olsun onunla gurur duyuyor ve çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY