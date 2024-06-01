Kültür Sanat

8 yaşındaki piyanistten Bandırma Vapuru Müzesi önünde 'Türk Marşı'

8 yaşındaki piyanist, Uluslararası Piyano Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek

SAMSUN - Samsunlu 8 yaşındaki yetenekli piyanist Yusufhan Çakır'ın Bandırma Vapuru Müzesi önünde çaldığı 'Türk Marşı' büyük beğeni topladı. Piyanist Çakır, 6. İPC Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finalleri'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Henüz 8 yaşında olmasına rağmen uluslararası ve ulusal birçok başarıya imza atan Yusufhan Çakır, Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finalleri'nde Türkiye adına yarışacak. Çakır, İstanbul'daki finallere gitmeden önce memleketi Samsun'da Bandırma Vapuru Müzesi önünde mini bir konser verdi. Minik piyanist Çakır'ın çaldığı Mozart'ın Türk Marşı adlı eseri dinleyenlerin beğenisini topladı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlan Yusufhan Çakır'ın piyano çaldığı görüntülerini, "Küçük yaşta birçok uluslararası başarıya imza atan olağanüstü yetenek Yusufhan Çakır. Türk Marşı'nı Bandırma Vapuru'nun önünde büyük bir ustalıkla seslendirerek hepimizi gururlandırdı. 8 yaşındaki Samsunlu piyanistimiz İngiltere Kraliyet Ailesi Royal Akademi'deki 8 seviyelik sınavın 8. aşamasına geçti. 8.Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması'nda üçüncü oldu. 4. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması'nda birinci oldu. Batum Senfoni Orkestrası ile konser verdi. 8-9 Haziran 2024'te düzenlenecek 6. İPC Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finallerinde şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek" sözleri ile paylaştı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise Türk Marşı'nı canlandıran Çakır'ın videosunu yayınlayarak, "Yusufhan Çakır, küçük yaşında dünyaya açılan bir yetenek. Piyanosu ile Bandırma Vapuru'nun önünde bizi kendine hayran bırakıyor. Türk Marşı'nı bu kez büyük yetenek Yusufhan'dan dinliyoruz" dedi.

Yusufhan Çakır tarafından verilen Bandırma Vapuru manzaralı piyano gösterisi, paylaşımların ardından ilgi görüp, beğeni topladı.