8 yaşındaki piyanistten Bandırma Vapuru Müzesi önünde 'Türk Marşı' - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

8 yaşındaki piyanistten Bandırma Vapuru Müzesi önünde 'Türk Marşı'

Samsunlu 8 yaşındaki yetenekli piyanist Yusufhan Çakır'ın Bandırma Vapuru Müzesi önünde çaldığı 'Türk Marşı' büyük beğeni topladı. Piyanist Çakır, 6. İPC Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finalleri'nde Türkiye'yi temsil edecek.

01.06.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 yaşındaki piyanistten Bandırma Vapuru Müzesi önünde 'Türk Marşı'

8 yaşındaki piyanist, Uluslararası Piyano Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek

SAMSUN - Samsunlu 8 yaşındaki yetenekli piyanist Yusufhan Çakır'ın Bandırma Vapuru Müzesi önünde çaldığı 'Türk Marşı' büyük beğeni topladı. Piyanist Çakır, 6. İPC Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finalleri'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Henüz 8 yaşında olmasına rağmen uluslararası ve ulusal birçok başarıya imza atan Yusufhan Çakır, Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finalleri'nde Türkiye adına yarışacak. Çakır, İstanbul'daki finallere gitmeden önce memleketi Samsun'da Bandırma Vapuru Müzesi önünde mini bir konser verdi. Minik piyanist Çakır'ın çaldığı Mozart'ın Türk Marşı adlı eseri dinleyenlerin beğenisini topladı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlan Yusufhan Çakır'ın piyano çaldığı görüntülerini, "Küçük yaşta birçok uluslararası başarıya imza atan olağanüstü yetenek Yusufhan Çakır. Türk Marşı'nı Bandırma Vapuru'nun önünde büyük bir ustalıkla seslendirerek hepimizi gururlandırdı. 8 yaşındaki Samsunlu piyanistimiz İngiltere Kraliyet Ailesi Royal Akademi'deki 8 seviyelik sınavın 8. aşamasına geçti. 8.Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması'nda üçüncü oldu. 4. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması'nda birinci oldu. Batum Senfoni Orkestrası ile konser verdi. 8-9 Haziran 2024'te düzenlenecek 6. İPC Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finallerinde şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek" sözleri ile paylaştı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise Türk Marşı'nı canlandıran Çakır'ın videosunu yayınlayarak, "Yusufhan Çakır, küçük yaşında dünyaya açılan bir yetenek. Piyanosu ile Bandırma Vapuru'nun önünde bizi kendine hayran bırakıyor. Türk Marşı'nı bu kez büyük yetenek Yusufhan'dan dinliyoruz" dedi.

Yusufhan Çakır tarafından verilen Bandırma Vapuru manzaralı piyano gösterisi, paylaşımların ardından ilgi görüp, beğeni topladı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Samsun, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 8 yaşındaki piyanistten Bandırma Vapuru Müzesi önünde 'Türk Marşı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 12:56:41. #1.11#
SON DAKİKA: 8 yaşındaki piyanistten Bandırma Vapuru Müzesi önünde 'Türk Marşı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement