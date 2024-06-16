Kültür Sanat

831 yıllık camide Kurban Bayramı namazı kılındı

SİVAS - Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan tarihi Sivas Ulu Cami'de, Kurban Bayramı namazı kılındı.

Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 831 yıllık Sivas Ulu Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Tarihi camide ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok vatandaş camiye gelerek safa tuttu. Kılınan namazın ardından dualar edilerek tekbir getirildi. Sivas il protokolü de Ulu Cami'de bayram namazı kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı kutlayarak İslam alemine huzur ve barış diledi.