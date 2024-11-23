9 Yaşındaki Ada Mila'nın İkinci Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

9 Yaşındaki Ada Mila'nın İkinci Sergisi

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Adana'da yaşayan 9 yaşındaki Ada Mila Irmak, Mersin'de ikinci kişisel sergisini açtı.

23.11.2024 11:37
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9 yaşındaki ressam 2. kişisel sergisini açtı

Adana'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Ada Mila Irmak, sergide yer alan 28 eserini Mersinli sanatseverlerin beğenisine sundu

MERSİN - Adana'da yaşayan 9 yaşındaki Ada Mila Irmak, sulu boya, kuru boya, akrilik ve pastel boya çalışmalarıyla yaptığı resimleri, Mersinli sanatseverlerin beğenisine sundu. Küçük yaşta açtığı ikinci sergi ile sanatseverlerin dikkatini çeken 4. sınıf öğrencisi Irmak, yazmayı planladığı öyküleri kendi resmetmek istiyor.

Adana'da yaşayan 9 yaşındaki Ada Mila Irmak, özel bir okulda eğitimini sürdürmenin yanında kitap okumayı ve piyano çalmayı seviyor. Adana Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı tenis oyuncusu olan Irmak, 3 yaşından itibaren resim yapmaya başladı. Annesi de amatörce resimle uğraşan Irmak'ın yaptığı resimleri gören dede İhsan Toksöz, torununa destek oldu. Irmak, zamanla yaptığı resimleri geliştirmesi üzerine, dedesinin de desteğiyle geçen yıl ilk kişisel resim sergisini açarak, gelirini de depremzedelere bağışladı. Yaklaşık 2 yıldır Bilimsel Sanat Merkezleri öğrencisi olarak sanata olan ilgisini geliştiren Irmak, serbest şekilde çalışarak özgün eserler ortaya koyuyor. İleride yazacağı öyküleri kendisi resimleyerek sanatını birleştirmek isteyen Irmak, sulu boya, akrilik, kuru boya, pastel boya ile çalışmalarını sürdürüyor. Sanatını, yönlendirilmeden kendi seçtiği konular ve malzemelerle geliştiren genç ressam, geçen yıl İçel Sanat Kulübü'nde açtığı ilk kişisel sergisinin ardından, bu kez ikinci sergisini Mersin'de sanatseverlerle buluşturdu. İSK'da açılan ve 28 eserin yer aldığı sergi, 28 Kasım'a kadar gezilebilecek.

"İleride hikayeler yazıp bunları resimlendirmek istiyorum"

Özel bir ilkokulda eğitimini sürdüren Irmak, 3 yaşında çizmeye başladığını, bir süre sonra dedesi İhsan Toksöz'un bu yeteneğini keşfettiğini söyledi. Dedesinin kendisini bu konuda sürekli desteklediğini dile getiren Irmak, böylelikle ilk kişisel sergisini geçen yıl açtığını ifade etti. Sergideki eserlerin beğenilmesi üzerine bu yıl da ikinci sergisini açmaya karar verdiğini belirten Irmak, her türlü resim çizmeyi sevdiğini kaydeti. İleride iyi bir ressam olmayı hedeflediğini vurgulayan Irmak, "İleride hikayeler yazıp bunları resimlendirmek istiyorum" dedi. Irmak, çevresinden de olumlu tepkiler aldığını kaydetti.

"İleride inşallah Mersin ve Türkiye bir sanatçı kazanacak"

Dede İhsan Toksöz ise torununu küçük yaştan beri takip ettiklerini belirterek, "Çok ilginç resimler ortaya çıkardı. Şu anda da BİLSEM'de okulun yanı sıra eğitim görüyor. Resim yeteneğinin yanında tenis sporunda lisanslı oyuncu. Piyano çalıyor, öyküler yazıyor" diye konuştu. İSK yöneticilerinin geçen seneki serginin ardından bu yıl için de söz aldıklarını ifade eden Toksöz, torununun bütün yaz çalışarak bu sergiyi açtığını aktararak, "Onun adına çok mutluyum. İleride inşallah Mersin ve Türkiye bir sanatçı kazanacak" ifadelerini kullandı.

9 Yaşındaki Ada Mila\'nın İkinci Sergisi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 9 Yaşındaki Ada Mila'nın İkinci Sergisi - Son Dakika

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