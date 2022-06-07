9 yaşındaki Mualla'dan profesyonellere taş çıkaran fotoğraf sergisi - Son Dakika
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9 yaşındaki Mualla'dan profesyonellere taş çıkaran fotoğraf sergisi

07.06.2022 10:16

9 yaşındaki Mualla'dan profesyonellere taş çıkaran fotoğraf sergisiBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mualla Gülfem Kulu, çektiği fotoğraflar ile adeta profesyonel fotoğrafçılara taş çıkarıyor.

9 yaşındaki Mualla'dan profesyonellere taş çıkaran fotoğraf sergisi

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mualla Gülfem Kulu, çektiği fotoğraflar ile adeta profesyonel fotoğrafçılara taş çıkarıyor.

Van, Bitlis gibi çeşitli illeri anne ve babası ile gezen ve onların yönlendirmesi ile fotoğraf çekmeye başlayan Mualla Gülfem Kulu, çektiği fotoğraflar ile görenleri hayran bırakıyor. 4 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilenen 9 yaşındaki Mualla, doğada gördüğü ve çok etkilendiği anları fotoğraflamaya başladı. Kendilerine eşlik eden kızlarının yeteneğini fark eden aile, minik Mualla'ya fotoğraf makinesi alarak daha fazla fotoğraf çekmesini sağladı. 4 yılın ardından yaklaşık 7 bin anı fotoğraflayıp arşivine koyan minik fotoğrafçı, bu fotoğrafları Tatvan Kültür Merkezinde açtığı sergi ile fotoğraf severlerle buluşturdu.

Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser ile birlikte serginin açılışını gerçekleştiren Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, 9 yaşındaki Mualla'nın çok güzel fotoğraflar çektiğini söyleyerek başarılarının devamını diledi.

Mualla'nın fotoğraf arşivinde yaklaşık 7 bin fotoğraf olduğunu söyleyen anne Mihraç Kulu; "Kızımız Mualla Gülfem Kulu 4 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgileniyor. Uzun yıllar fotoğraf çekiyorduk ve bu fotoğraf çekimlerimize kızımız da eşlik ediyordu. Bir süre sonra onun da fotoğraf sanatına ilgisinin olduğunu fark ettik. Biraz denemeler yaptık. İyi ve güzel fotoğraflar çektiğini görünce yeteneğinin olduğunu düşündük ve ona bir fotoğraf makinesi aldık. Şimdiye kadar arşivinde 7 bine kadar fotoğrafı var. İçerisinden seçtiği 20 fotoğrafı bugün fotoğraf severler ile buluşturdu" dedi.

Amacının ülkedeki tüm güzellikleri tanıtmak olduğunu söyleyen minik fotoğrafçı Mualla Gülfem Kulu ise 4 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini belirterek, "İlk başlarda annem ve babamla gezdim ve onlarla başladım. Daha sonra kendim de fotoğraf çekebileceğimi anladım. Kendi fotoğraf makinemi aldım. Doğa, hayvan ve birçok manzaraları çekmeyi seviyorum. Amacım, ülkemizdeki güzellikleri tanıtmak" şeklinde konuştu.

9 yaşındaki Mualla'dan profesyonellere taş çıkaran fotoğraf sergisi
9 yaşındaki Mualla'dan profesyonellere taş çıkaran fotoğraf sergisi
9 yaşındaki Mualla'dan profesyonellere taş çıkaran fotoğraf sergisi
9 yaşındaki Mualla'dan profesyonellere taş çıkaran fotoğraf sergisi

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Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 9 yaşındaki Mualla'dan profesyonellere taş çıkaran fotoğraf sergisi - Son Dakika

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