9 yaşındaki Ressam Mikail Akar'ın eserleri İstanbul'da sergilendi - Son Dakika
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9 yaşındaki Ressam Mikail Akar'ın eserleri İstanbul'da sergilendi

25.02.2022 09:35

9 yaşındaki Ressam Mikail Akar'ın eserleri İstanbul'da sergilendiİSTANBUL Almanya'da yaşayan Türk asıllı 9 yaşındaki Ressam Mikail Akar'ın yapmış olduğu tablolar İstanbul'da sergilendi.

9 yaşındaki Ressam Mikail Akar'ın eserleri İstanbul'da sergilendi

İSTANBUL Almanya'da yaşayan Türk asıllı 9 yaşındaki Ressam Mikail Akar'ın yapmış olduğu tablolar İstanbul'da sergilendi. İstanbul'da sergi açtığını söyleyen Minik Ressam Mikail Akar, bir sonraki sergisini de New York'ta açacağını söyledi.

Almanya'da yaptığı yağlı boya çalışmaları ile bilinen ve "Küçük Picasso" olarak anılan Mikail Akar'ın İstanbul'daki bir otelde sergisi sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Beşiktaş'ta gerçekleştirilen sergiye Mikail Akar'ın yakınları ve arkadaşları katıldı.

"İstanbul'da bambaşka bir sergi oldu"

Almanya'da yaşayan Türk Ailelerinden birinin evladı olan Mikail Akar, İstanbul'da açtığı serginin kendisi için önemli olduğunu anlatarak, "Çok mutluyum İstanbul'da sergimi açacağıma, çok mutluyum. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Bir sonraki sergimiz 13 Nisan'da New York'ta olacak bu sene. İstanbul'da bambaşka bir sergi oldu. Bu kadar kişinin katılacağını bilmiyordum. Çok mutluyum' şeklinde konuştu.

9 yaşındaki Ressam Mikail Akar'ın eserleri İstanbul'da sergilendi
9 yaşındaki Ressam Mikail Akar'ın eserleri İstanbul'da sergilendi
9 yaşındaki Ressam Mikail Akar'ın eserleri İstanbul'da sergilendi

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İstanbul, Almanya, Ressam, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 9 yaşındaki Ressam Mikail Akar'ın eserleri İstanbul'da sergilendi - Son Dakika


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