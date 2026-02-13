94 Yaşındaki Adamın Duygusal Mezarlık Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

94 Yaşındaki Adamın Duygusal Mezarlık Ziyareti

13.02.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Gümüşkuyu, vefat eden eşi Nurten'in mezarını her hafta ziyaret ederek hasretini gideriyor.

Kayseri'de yaşayan 94 yaşındaki Ahmet Gümüşkuyu, 6 yıl önce kaybettiği eşi Nurten Gümüşkuyu'nun mezarına her hafta ziyarette bulunarak dua ediyor.

Aynı yastığa 64 yıl baş koyduğu ve "hanımefendi" diye hitap ettiği eşinin vefatının ardından duygusal boşluğa düşen Gümüşkuyu, mezarlık ziyaretleriyle hasret giderip bir nebze olsun teselli buluyor.

Evlilik yıl dönümünü hatırlayan Ahmet Gümüşkuyu, AA muhabirine, annesinin ve kız kardeşlerinin beğendiği eşiyle 26 Ocak 1956'da görücü usulüyle evlendiğini ve bir kız çocukları olduğunu söyledi.

Eşinin 1 Eylül 2020'de vefat ettiğini anımsatan Gümüşkuyu, "64 yıl beraber yaşadık, evliliğimiz çok güzel geçti. Birbirimizi üzmezdik, kırmazdık. 35 yıl annemle beraber yaşadık. Emeklilikten sonra bir kooperatife girdim, orada muhasebecilik yaptım. Eşimin rahatsızlığından dolayı işi bıraktım ve 2-3 yıl eşime baktım. Baktığım için de çok mutluyum. Kalbimde hiçbir uhdem yok." dedi.

Eşine "hanımefendi" diye hitap ettiğini belirten Gümüşkuyu, "Bizim zamanımızda eşler birbirine pek ismiyle hitap etmezdi. Eşimle konuşurken bir gün bana 'Ahmet' dedi. Rahmetli annem, 'Bak kızım bu oğlanı ben doğurdum, sakın adını söyleme' dedi. Birbirimize, 'hanımefendi, beyefendi' dedik. 64 sene beraber hanımefendi, beyefendi böyle gittik, böyle hayatımızı geçirdik. Allah'a çok şükür memnunum, hiçbir şikayetim yok. Allah gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

"Mümkün mertebe birbirimizi idare ettik"

"Ev olur da söz olmaz mı?" diyen Gümüşkuyu, zaman zaman eşiyle tartışmalar yaşadıklarını ancak birbirlerini kırmamaya özen gösterdiklerini dile getirdi."

Eşinin en çok arkadaşlarıyla şehir dışına gitmesine razı olmadığını vurgulayan Gümüşkuyu, "Birimiz konuşursak birimiz susardık, öyle büyük bir tartışmamız olmazdı. Arkadaşlarımla bir iki günlüğüne yola giderdik, o izni almak için çok zahmet çekerdim. 'Hanımefendi lütfen bana kızma, bana müsaade et' derdim. Gönlü olmasa da biraz razı olurdu. Arkadaşlarımla Mersin'e falan giderdik. Yanından ayrılmamı istemezdi. Ben de onu kırmazdım. Mümkün mertebe birbirimizi idare ettik." ifadelerini kullandı.

"Vefatından sonra kendimde boşluk hissettim"

Gümüşkuyu, eşinin vefatının ardından yaşadığı duygu durumuna dikkati çekerek, mezarını her hafta ziyaret ettiğini dile getirdi.

Vefatından sonra kendinde boşluk hissettiğini ve bir sıkıntı olduğunu anlatan Gümüşkuyu, şunları kaydetti:

"Evde oturduğu yere bakınca sanki karşımda oturuyor gibi oluyordu. Kızım, 'Baba, seni bir doktora götürelim' dedi. Psikiyatrist, 'Amca, ölüm hepimizin başına gelebilecek bir şey. Sen aklı başında bir amcaya benziyorsun, benim sana vereceğim ilaçlar seni biraz teskin eder ama senin biraz sabretmen lazım' dedi. Baktım doktor doğru söylüyor. Kendimi zor olsa da mümkün mertebe alıştırmaya çalışıyorum. Alıştım ama yine de zor oluyor. Gençlere, 'Lütfen birbirinizi kırmayın, karşılıklı saygı, sevgi ve sabır, bunu kulağınızdan çıkarmayın' diyorum. Geliyorum mezarına, duamı okuyorum, dertleşiyorum, 'Allah'a ısmarladık' diyorum gidiyorum. Hanımefendi, 'Allah'ın emriyle buraya geldin. Seni hiç bırakmaya kıyamam ama Allah'ın emri böyle. Bir gün ben de buraya gelip yatacağım, Mevla cennet ayrılığı vermesin' diyorum."

Eşinin rahatsızlığından dolayı ona kıyamadığı için yemeğini kendisinin yaptığını ifade eden Gümüşkuyu, tarifleri eşinin öğrettiğini, bu şekilde yemek yapmaya devam ettiğini ve sadece evin temizliği için dışarıdan destek aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 94 Yaşındaki Adamın Duygusal Mezarlık Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:45:33. #7.11#
SON DAKİKA: 94 Yaşındaki Adamın Duygusal Mezarlık Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.