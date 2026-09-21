ABD'li acente yetkilileri Ege turizmcileriyle İzmir'de yeni işbirlikleri için buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li acente yetkilileri Ege turizmcileriyle İzmir'de yeni işbirlikleri için buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li seyahat acentesi yetkilileri, Ege Bölgesi'nden acente ve turizm temsilcileriyle İzmir'de yeni işbirlikleri için buluştu. Konak'taki otelde TGA ve THY koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte İzmir'in turizm olanakları ve işbirliği fırsatları görüşüldü.

ABD'li seyahat acentesi yetkilileri ile Ege Bölgesi'nin acente ve turizm sektörü temsilcileri, yeni işbirlikleri için İzmir'de bir araya geldi.

Konak ilçesindeki bir otelde, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk Hava Yolları (THY) koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe yerli ve yabancı turizmciler katıldı.

TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın, TGA'nın tanıtımı, turizm alanındaki çalışmaları, Türkiye ve İzmir'in turizmdeki önemi hakkında sunum gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Sadık Doğruer, gazetecilere TGA'nın destekleriyle İzmir'in kültürü, tarihi, turizmi ve gastronomisiyle ilgili rotaların belirlendiğini, bu çalışmaların İzmir'in turizmine katkısı olacağını belirtti.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler de TGA'nın Türk turizminin gelişmesi ve tanıtımında büyük adımlar attığını söyledi.

İşler, kentin kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak ve dünya turizmindeki pazar payını artırmak için bu toplantıların gerçekleştirildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Amerika uzak olmasına rağmen pazar payında eksik olan bir yanımızdı. İzmir'de bu noktada Amerikalılara son derece uyan bir ürün. Özellikle gastronomi, tarih konusunda ve güneş zenginliğinden dolayı. Ama en büyük özelliğimiz Ege'de gastronomi, tarih ve din turizmindeki gücümüzdür. Özellikle burayı vurguladık."

Acente sahiplerinden Hande Arslanalp de toplantıların önemine değinerek, "Gittiğimiz fuarlarda İzmir'i, Türkiye'yi tanıtıyoruz ancak onları buraya getirmek, TGA'nın organizasyonu çok önemli. İzmir birçok öğeyi içinde barındıran bir destinasyon. Hem inanç hem deniz, kum hem de gastronomi turizmi açısından çok değerli bir bölge." ifadelerini kullandı.

Programda ABD'li acente yetkilileri ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerde İzmir'in turizm olanakları, yeni tur programları ve işbirliği fırsatları ele alındı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriTürk Hava YollarıKültür SanatEkonomiTurizmİzmirEgeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
14:19
Bitcoin’de 8 ay sonra bir ilk Kritik eşik aşıldı
Bitcoin'de 8 ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı
14:01
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
14:00
Arda Güler kararı tartışma yarattı Mourinho’ya olay tepki
Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki
13:53
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
13:38
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
13:26
Galatasaray’da yönetim de isyan etti Okan Buruk’a flaş eleştiriler
Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 14:39:19. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'li acente yetkilileri Ege turizmcileriyle İzmir'de yeni işbirlikleri için buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement