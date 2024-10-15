ABD'li Gelin Türk Düğünüyle Evlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

ABD'li Gelin Türk Düğünüyle Evlendi

Ella Marie, Faruk Emre Başaran ile Mersin'de Türk geleneklerine uygun düğün yaptı.

15.10.2024 19:07
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ABD'li gelin Türk düğünüyle evlendi

MERSİN - ABD'li Ella Marie, Faruk Emre Başaran ile Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen Türk düğünüyle dünya evine girdi.

Bozyazı'da yaşayan spor eğitmeni Faruk Emre Başaran, yaklaşık 3 yıl önce dil eğitimi için Amerika'ya gitti. Eğitim sırasında ABD'li Ella Marie ile tanışan Başaran, bir süre sonra Ella ile evlilik kararı aldı. Ailelerin tanışması için Türkiye'ye gelen çift, Bozyazı'da Türk geleneklerine uygun düğün yapmaya karar verdi. Çift için Bozyazı Öğretmen Evinde düğün töreni düzenlendi.

Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde gelin Ella Marie, siyah gelinliğiyle dikkat çekerken, genç kadına kuşak ve kına merasimi de yapıldı. Gelin ve damat düğünde konuklarla bol bol oynarken, Ella Marie'nin ebeveynleri Cheryl Anne Schmitt ve Charles Harris Plat da düğüne katıldı.

İHA muhabirin telefonla ulaştığı Faruk Emre Başaran, ailelerin tanışması için geldikleri Bozyazı'da Türk geleneklerin göre düğün yaptıklarını söyledi. Gelinin yakınlarının düğüne katılamadığını ifade eden Başaran, ABD'ye döndüklerinde bir düğün de eşinin geleneklerine göre yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

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