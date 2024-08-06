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ABD'lilerin inşa ettiği 160 yıllık Kızlar Mektebi kütüphane oluyor

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaklaşık 160 yıl önce ABD'lilerin inşa ettirdiği Kızlar Mektebi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yaptırılan restorasyonla kütüphaneye dönüştürülüyor. Atıl haldeki binanın eski fotoğraflarının incelenmesiyle başlanan restorasyon çalışmasında son aşamaya gelindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti

Osmanlı Devleti'nin son döneminde bölgede faaliyet gösteren Amerikan Koleji kampüsünde bulunup günümüze kadar gelebilen yapılar restorasyonla elden geçirildi. Hastane binası 2011'de Merzifon Fen Lisesi olarak hizmete açılmıştı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da hizmet vermesinin ardından atıl hale gelen Kızlar Mektebi için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Sofular Mahallesi'nde 1865 yılında inşa edilen binanın Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesinin ardından bir yıl önce restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyon sonrası bina Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmete açılacak. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana ve saat kulesine sahip olan 4 katlı tarihi binadaki çalışmaların bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken binada incelemede bulunarak çalışmaları takip eden Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

"Kızlar Mektebi harabe vaziyetteydi, fotoğraflar incelendi"

İlçe halk kütüphanesinin taleplere yeterli gelmediğini belirterek Merzifon Amerikan Koleji müştemilatının bir parçası olan bu binayı kütüphane olarak kullanılmasının planlandığına değinen Milletvekili Hasan Çilez, "Kızlar Mektebi çok yıkık ve harabe bir vaziyetteydi. Çok ince detaylara dikkat edilip o yıllardaki fotoğraflar tek tek incelenerek muazzam bir restorasyon çalışması yapıldı" dedi.

Restorasyon çalışmalarını beğendiklerini anlatan Milletvekili Haluk İpek ise "Çok özel bir yapı. Budan sonraki nesillere bırakacağız. Burası kütüphane olarak kullanılacak" diye konuştu.

Kızlar Mektebinin yemekhanesinde çalışan babaannesinin verilen eğitimin etkisiyle İngilizce öğrendiğini hatırlatan Ali Şendur da tamamlanmasıyla binanın harika bir kütüphaneye dönüştürüleceğini söyledi.