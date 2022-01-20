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Abdülhamid Han Anı Evi, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor - Son Dakika

Abdülhamid Han Anı Evi, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

20.01.2022 11:41
Abdülhamid Han Anı Evi, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Sivas'ta, Sultan 2. Abdülhamid Han adına oluşturulan anı evi, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Sivas'ta, Sultan 2. Abdülhamid Han adına oluşturulan anı evi, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Sivas'ta 2. Abdülhamid Han döneminde saraya da at gönderilen tarihi Haralar bölgesinde yaklaşık 100 milyon lira maliyetle hayata geçirilen Hamidiye Kültür Bahçesi'nde, Osmanlı devletinin son dönemlerinde tahta çıkan Sultan 2. Abdülhamid Han için anı evi oluşturuldu.

Tescilli yapının restore edilmesiyle oluşturulan anı evinde, ziyaretçilere Abdülhamid Han'ın hayatı, eserleri, ıslahatları, Sivas'a katkıları gibi tarihi bilgiler veriliyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, erdemli şehir olmanın en önemli özelliğinin değerlerine sahip çıkmak ve vefalı olmaktan geçtiğini söyledi.

Sivas'ın geçmişte yetiştirdiği şahsiyetlerine sahip çıktığını belirten Ayhan, "Herkesin geçmişte hüsnü muhabbet beslediği kişiler vardır. Bunlar kimdir, Nuri Demirağ'dır, Muhsin Yazıcıoğlu'dur, Aşık Ruhsati'dir, Aşık Veysel'dir. Bunların hepsinin adına Sivas'ta anı evi var." dedi.

Bu anı, Sivas'ın, Sivaslıların bir vefasının yansıması oldu"

Abdülhamid Han'ın tarihte önemi büyük bir sultan olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Eski adı Atçılık Islah Kurumu olan Haralar Bölgesi'nde 11 tarihi sivil mimarimiz var, onların restorasyonunu yaptık. Her birine bir kimlik verdik, içeriklerini zenginleştirdik ve hizmete sunduk. Yine günümüz ihtiyaçlarına uygun 11 özgün projeyi hizmete aldık. Bunların içerisinde Abdülhamid Han Anı Evi'nin özel bir yeri var. Bir şehrin en önemli özelliği geçmişe vefa duyması, değerlerine sahip çıkması. Bu yapılarımızdan bir tanesini de Abdülhamid Han Anı Evi yapalım dedik. Burada Abdülhamid Han'ın hayatı, kişiliği, o dönemin konjonktürü, Osmanlı devletine yaptığı hizmetleri ve Sivas'a yaptıklarını çok güzel şekilde insanlara anlatıp, tarihlerini ve böyle bir sultana sahip olduklarını bilmelerini istedik. Gençlerimizin, evlatlarımızın Sultan Abdülhamid Han'ın bu ülke için yaptıklarını, hayallerini, mücadelesini, yatırımlarını ve Sivas'taki hizmetlerini görmüş olmalarını sağlayacağız. Bu anı çok kıymetli, çok değerli oldu. Sivas'ın, Sivaslıların bir vefasının yansıması oldu."

2 ayda 10 bin kişi ziyaret etti

Vali Ayhan, Abdülhamid Han Anı Evi'nin hizmete sunulmasıyla kış dönemi olmasına rağmen ziyaretçi akınına uğradığını dile getirdi.

Anı evini 2 aylık zaman diliminde 10 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Ayhan, sözlerini, "O bölgenin hizmetlerinin tam oturmasıyla inanıyorum ki Abdülhamid Han Anı Evi'ne yıllık ziyaretçi sayımız 100 bini bulacak. Bu da insanlarımızın tarihe olan merakı, Sultan Abdülhamid Han'a olan ilgisiyle alakalı. Tarihimizi bilmemiz lazım, tarihimizi bilmezsek geleceği de iyi bilemeyiz, iyi yol alamayız, iyi rota belirleyemeyiz. Onun için Abdülhamid Han'ın özel bir yeri var." diye tamamladı.

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Abdülhamid Han, Hamidiye, Osmanlı, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Abdülhamid Han Anı Evi, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor - Son Dakika


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