Açık Hava Sineması: Odyssey
CSO Ada Ankara, 22 Ağustos'ta açık havada Odyssey filmini sinemaseverlerle buluşturacak.
CSO Ada Ankara, 22 Ağustos'ta açık hava sineması etkinliği kapsamında Odyssey filmini Ankaralı sinemaseverlerle buluşturacak.
CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, merkezin bahçesinde düzenlenecek açık hava sineması etkinliği kapsamında Odyssey filmi gösterilecek.
Homeros destanından uyarlanan yapım, Truva Savaşı'nın ardından evine, İthaka'ya dönmeye çalışan Odysseus'un yıllar süren yolculuğunu konu alıyor.
CSO Ada Ankara'nın açık hava atmosferinde 22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek gösterim, sinemaseverlere, doğayla iç içe, yıldızların altında film izleme imkanı sunacak.
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