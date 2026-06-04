Acıpayam\'da halk eğitim kursiyerleri yıl boyunca ürettiklerini sergiledi

Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca el emekleri ve göz nuru ile hazırladıkları ürünlerinin yer aldığı yılsonu sergisi büyük beğeni topladı.

Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programına Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Gönüldenk, Türk Kamu-Sen İl başkanı Emre Erdoğan, Memur-Sen İl Başkanı Feyzullah Öselmiş, Meslek Yüksekokulu Müdürü Ali Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Semih Karakaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk, siyasi parti başkan ve temsilcileri, oda ve dernek Başkanları, mahalle muhtarları, kurum ve daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan açılış programı defile sunumu ve Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden oluşan müzik grubunun keman dinletisi ve halk oyunları ekibinin gösterileri devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk, konuşmasında "Hayat Boyu Öğrenme; yaşam boyu süren bir eğitim faaliyetidir. 7'den 70'e herkesin katıldığı bir etkinlikler bütünüdür. İlçemizde Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri; Genel Kurslar ve Mesleki Kurslar olmak üzere 2 ana kategorideki 62 alanda, toplam 2378 kurs modülü ile başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Amacımız; bu etkinlikler ile bireylerin kendilerini geliştirmeleri için merak ve istek uyandırmak, öğrenmenin eğlenceli ve rehabilite eden yönünü öne çıkarmak ve bireylerin öğrenme sürecine katılımlarını sağlamaktır" diyerek kursların açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ