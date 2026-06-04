Acıpayam'da halk eğitim kursiyerleri yıl boyunca ürettiklerini sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acıpayam'da halk eğitim kursiyerleri yıl boyunca ürettiklerini sergiledi

Acıpayam\'da halk eğitim kursiyerleri yıl boyunca ürettiklerini sergiledi
04.06.2026 12:22  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi, kursiyerlerin el emeği ürünleriyle büyük ilgi gördü. Açılışa kaymakam, belediye başkanı ve çok sayıda davetli katıldı.

Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca el emekleri ve göz nuru ile hazırladıkları ürünlerinin yer aldığı yılsonu sergisi büyük beğeni topladı.

Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programına Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Gönüldenk, Türk Kamu-Sen İl başkanı Emre Erdoğan, Memur-Sen İl Başkanı Feyzullah Öselmiş, Meslek Yüksekokulu Müdürü Ali Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Semih Karakaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk, siyasi parti başkan ve temsilcileri, oda ve dernek Başkanları, mahalle muhtarları, kurum ve daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan açılış programı defile sunumu ve Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden oluşan müzik grubunun keman dinletisi ve halk oyunları ekibinin gösterileri devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk, konuşmasında "Hayat Boyu Öğrenme; yaşam boyu süren bir eğitim faaliyetidir. 7'den 70'e herkesin katıldığı bir etkinlikler bütünüdür. İlçemizde Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri; Genel Kurslar ve Mesleki Kurslar olmak üzere 2 ana kategorideki 62 alanda, toplam 2378 kurs modülü ile başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Amacımız; bu etkinlikler ile bireylerin kendilerini geliştirmeleri için merak ve istek uyandırmak, öğrenmenin eğlenceli ve rehabilite eden yönünü öne çıkarmak ve bireylerin öğrenme sürecine katılımlarını sağlamaktır" diyerek kursların açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Acıpayam'da halk eğitim kursiyerleri yıl boyunca ürettiklerini sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:55:17. #7.13#
SON DAKİKA: Acıpayam'da halk eğitim kursiyerleri yıl boyunca ürettiklerini sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.