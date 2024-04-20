Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi

Adana\'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi

Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın geleneksel kostümlü kortej geçişi yapıldı. Karnavalın ziyaretçileri, organizasyonun simgelerinden biri olan korteje katılmak için Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen katılımcılar, izleyicileri selamladı. Korteje, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da katıldı.

20.04.2024 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın geleneksel kostümlü kortej geçişi yapıldı.

Karnavalın ziyaretçileri, organizasyonun simgelerinden biri olan korteje katılmak için Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi.

Burada başlayan etkinlikte, kostüm giyen mankenler, dansçılar, motosiklet toplulukları ve gösteri ekipleri de yer aldı.

Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen katılımcılar, izleyicileri selamladı.

Geleneksel kostümlü kortejde ziyaretçiler, müzik topluluklarının şarkılarıyla eğlendi.

Bazı kişilerin üstü açık otobüs ve traktörlerle eşlik ettiği kortej, Cumhuriyet Caddesi ile Ziyapaşa Bulvarı'ndan geçilmesinin ardından İstasyon Meydanı'nda sona erdi.

Korteje, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da katıldı.

Karnaval gongunu çocuklar çaldı

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende ise "Kortej Kostüm Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bakan Yardımcısı Yazgı, buradaki konuşmasında, karnavalın bu yıl "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamına alındığını belirtti.

Festivali başlatan karnaval için 500'den fazla etkinlik hazırlandığını ifade eden Yazgı, "Karnavalın gerçekleşmesi ve sorunsuz şekilde devam etmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Vali Köşger de Adana'nın farklı bir enerjiye sahip olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyet'in ikinci asrında bu ülkenin geleceğinin aydınlık olduğunu sizlerin yüzünde gördüm. Allah'ın izniyle bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı ve Türklerin yüzyılı olacak." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, karnavalda kentin güzelliklerinin görüldüğünü söyledi.

Karnaval Komitesi Başkanı Bozkurt da organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 2 çocuk, meydana getirilen karnaval gongunu çaldı. Program, Gazapizm'in sahne aldığı konserle sona erdi.

Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, Atatürk Caddesi, Zeydan Karalar, Gökhan Yazgı, Bozkurt, Karalar, Yazgı, Adana, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Brüksel, Atina ve Köln'de Kutlandı
    21:03 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Brüksel, Atina ve Köln'de Kutlandı

    Türkiye'nin Brüksel ve Atina büyükelçilikleri ile Köln Başkonsolosluğunun düzenlediği etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Brüksel'de Türk çocukları şiirler okudu, türküler seslendirdi ve folklor gösterisi yaptı. Köln'deki kutlamalara binlerce kişi katıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Atina'da ise Türk çocukları aileleriyle birlikte kutlamalara katıldı ve çeşitli etkinliklerle eğlendi.

  • Fransız yazar Mathias Enard, İstanbul Film Festivali'nde konuştu
    20:38 Fransız yazar Mathias Enard, İstanbul Film Festivali'nde konuştu

    Fransız yazar Mathias Enard, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali 'Köprüde Buluşmalar' etkinliğine katıldı. Elif Refiğ'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Enard İstanbul'un değişimine şahit olduğunu ve Türk filmleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini belirtti. Enard, 2015'te yayımlanan 'Boussole' adlı romanıyla Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.

  • Attila Özdemiroğlu, vefatının 8'inci yılında anıldı
    20:33 Attila Özdemiroğlu, vefatının 8'inci yılında anıldı

    Müzisyen, besteci ve söz yazarı Attila Özdemiroğlu, vefatının 8'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programıyla anıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül ve birçok MESAM üyesi sanatçı, Özdemiroğlu'nun ailesi ve yakınları da anma programına katıldı. Türk pop müziği parçaları ve film müzikleriyle tanınan Özdemiroğlu, 20 Nisan 2016'da 73 yaşında hayatını kaybetmişti.

  • Trabzon'da 3. Tiyatro Festivali Başladı
    19:58 Trabzon'da 3. Tiyatro Festivali Başladı

    Trabzon Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen 3. Tiyatro Festivali, 13 oyunun sahneleneceği bir etkinlikle başladı. Festivalin açılış törenine CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer önemli isimler katıldı. Festivalin üçüncüsü, önceki yıllara göre daha geniş bir katılımla gerçekleşiyor ve 2 Mayıs'ta sona erecek.

  • Safranbolu'da Turizm Haftası Programı Gerçekleştirildi
    19:29 Safranbolu'da Turizm Haftası Programı Gerçekleştirildi

    UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Vali Mustafa Yavuz, turizmin önemine vurgu yaparken, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise Safranbolu'nun Türkiye'nin marka değeri olduğunu belirtti. Programda ayrıca halk oyunları gösterisi ve resim sergisi de yer aldı.

  • Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında anıldı
    19:09 Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında anıldı

    Türk müziğinin önemli isimlerinden Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında düzenlenen anma töreniyle saygıyla anıldı. Sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, çocukları ve MESAM üyeleri törene katıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül, Atilla Özdemiroğlu'nun müziğin birçok farklı dalında sayısız hit esere imza attığını belirterek onu saygı ve minnetle andıklarını ifade etti. Özdemiroğlu, özellikle Sezen Aksu'nun pop müziğindeki başarısında önemli bir rol oynamıştı.

  • Basın Konseyi tarafından düzenlenen panelde medyada etik ve etik denetimi konuşuldu
    18:52 Basın Konseyi tarafından düzenlenen panelde medyada etik ve etik denetimi konuşuldu

    Basın Konseyi tarafından Güney Avrupa'da medyaya güven oluşturmak amacıyla düzenlenen panelde, medyada etik değerlerin göz ardı edildiği vurgulandı. Atilla Gökçe, etik kaygıların iyi insanların kaygıları olduğunu belirterek, etik davranmanın önemine dikkat çekti. Medyada etik sorunların gazeteciler, televizyoncular, programcılar, yorumcular ve moderatörler tarafından yaratıldığı ifade edildi.

  • Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen 'Lezzet Treni' turizm gezisi
    18:24 Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen 'Lezzet Treni' turizm gezisi

    Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, turizm gezisi için tasarlanan 'Lezzet Treni' ile Adana'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı. Tren, Adana Tren Garı'ndan hareket ederek Pozantı ilçesine ulaştı ve Belemedik Tabiat Parkı'nda kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Davetliler, doğa yürüyüşü yaparken tarihi Varda Köprüsü'nde mola verip hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de katıldı.

  • Türkmen Şair ve Filozof Mahtumkulu Firaki Ankara'da Anıldı
    18:23 Türkmen Şair ve Filozof Mahtumkulu Firaki Ankara'da Anıldı

    Türkmen şair ve filozof Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılı, Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. TÜRKSOY tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Firaki heykelinin açılışı yapıldı, kitap tanıtımı programı düzenlendi ve bir konser gerçekleştirildi. Törenlere Türkmenistan Büyükelçisi, TÜRKSOY Genel Sekreteri ve davetliler katıldı. Firaki'nin Türkmenistan edebiyatındaki önemi vurgulanan konuşmalarda, onun şiirlerinin Türkmen halkının ruhunu yansıttığı ve Türk Dünyası'nın edebi mirasında derin izler bıraktığı belirtildi. Ayrıca, Türk Dünyası Kültür Başkenti Anev ve Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılına özel bir konser düzenlendi.

  • Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Çocuk Korosu 23 Nisan konseri verdi
    17:49 Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Çocuk Korosu 23 Nisan konseri verdi

    Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ünlü besteci Muammer Sun'un şarkılarını seslendirdi.

  • Trabzon'da 2 Bin Çocuk, Oyun Şenliğine Katıldı
    17:38 Trabzon'da 2 Bin Çocuk, Oyun Şenliğine Katıldı

    Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen oyun şenliğine 2 bin çocuk katıldı. Şenlikte öğrenciler geleneksel oyunlar oynadı, dans etti ve eğlendi. Çocuklara çizgi film kahramanlarının kostümleriyle fotoğraf çekimi yapıldı ve etkinliğin sonunda 2 bin fidan dağıtıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, öğrencilerin eğlenmesinden mutluluk duyduklarını belirtti ve Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiği için teşekkür etti.


20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
17:28 Görüntüler ortaya çıktı Hatay’da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü Görüntüler ortaya çıktı! Hatay'da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 21:06:42. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement