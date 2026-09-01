Adana'da 56 Yıllık Okuma Aşkı: Mevlüt Alpay, Sarıçam'daki Kütüphaneyi İkinci Ev Edindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da 56 Yıllık Okuma Aşkı: Mevlüt Alpay, Sarıçam'daki Kütüphaneyi İkinci Ev Edindi

Adana\'da 56 Yıllık Okuma Aşkı: Mevlüt Alpay, Sarıçam\'daki Kütüphaneyi İkinci Ev Edindi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 12 yaşında başladığı kitap okuma alışkanlığını 56 yıldır sürdüren 68 yaşındaki Mevlüt Alpay, Sarıçam ilçesindeki İnce Memed Halk Kütüphanesi'ni ikinci evi olarak görüyor. Her gün en az 2 saat kitap okuyan Alpay, çevresindeki 10-15 arkadaşını da kütüphaneye kazandırdı.

Adana'da çocukken başlayan kitap okuma alışkanlığını 56 yıldır sürdüren 68 yaşındaki Mevlüt Alpay, müdavimi olduğu halk kütüphanesini ikinci evi olarak görüyor.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Alpay'ın kitaplara ilgisi, 12 yaşındayken arkadaşının hediye ettiği John Steinbeck'in "Cennetin Doğusu" adlı eserinden etkilenmesiyle başladı.

Alpay, okuma sevgisini mesleğe dönüştürmek için 1988'de kitap pazarlama sektörüne adım attı.

Emekli olduğu 2010'dan sonra da gönül verdiği kitaplardan kopmayan Alpay, İnce Memed Halk Kütüphanesi'ne üye oldu.

Sık sık ziyaret ettiği kütüphaneyi ikinci evi olarak gören Alpay, okuma tutkusuyla çevresine örnek oluyor.

"Kitap okumadığım gün yok"

Mevlüt Alpay, AA muhabirine, kitapların hayatında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Okumayı alışkanlık haline getirdiğini dile getiren Alpay, "Kitap okumadığım gün yok. Her gün en az 2 saat okuyorum. Okumadığım zaman kendimi eksik hissediyorum ve o günü tamamlanmamış olarak görüyorum." dedi.

Alpay, kitap okumak için genelde kütüphaneyi tercih ettiğini, her ziyaretinde yeni eserler keşfederek okuma alışkanlığını sürdürdüğünü anlattı.

"10-15 arkadaşımı kütüphaneye kazandırdım"

Kitaplardan edindiği bilgi ve birikimi çevresindekilerle paylaştığını ifade eden Alpay, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım kütüphaneden aldığım kitapları elimde gördüklerinde ilgilerini çekiyor. Ben de kitaplarla ilgili onlara bilgi veriyorum ve kütüphaneye yönlendiriyorum. Bu sayede 10-15 arkadaşımı kütüphaneye kazandırdım. Kütüphaneyi geç bulmamın eksikliğini diğer insanlar da yaşamasın diye buranın bana kattığı zenginliği başkalarıyla buluşturmak için elimden geleni yapıyorum. Eşim bana 'Hayat ile ilgili endişelerini kitap okurken yüzünde göremiyorum, kitap okuduktan sonra hayata daha pozitif bakıyorsun' diyor."

İnce Memed Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Berk Çam da Alpay'ın kütüphaneyi aktif kullanan okurlardan biri olduğunu belirterek, "Üyemiz, haftada en az iki kitap okuyor. Buraya her geldiğinde ben de ondan yeni şeyler öğreniyorum. Diğer okurlara da kitap tavsiyelerinde bulunuyor. Okuma kültürünü yaşatmak adına Mevlüt Bey bizim için bir şans." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Sarıçam, Kültür, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da 56 Yıllık Okuma Aşkı: Mevlüt Alpay, Sarıçam'daki Kütüphaneyi İkinci Ev Edindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde dünyaya sesleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde dünyaya sesleniyor
12:38
Deniz Gül resmen Galatasaray’da KAP’a bildirildi, İstanbul’a geliyor
Deniz Gül resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi, İstanbul'a geliyor
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 12:59:28. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da 56 Yıllık Okuma Aşkı: Mevlüt Alpay, Sarıçam'daki Kütüphaneyi İkinci Ev Edindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement