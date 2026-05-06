Adana\'da \'Adanalı Joker\' Performansları

06.05.2026 00:58
Eren Doğan, Adana sokaklarında DC Comics'in 'Joker' karakterini canlandırarak etkinliklerde yer alıyor.

Adana'da yaptığı makyaj ve giydiği kostümle ABD merkezli çizgi roman yayıncısı DC Comics'in kurgusal karakteri "Joker"i canlandıran animatör Eren Doğan, etkinlikler ve sokaklarda performans sergiliyor.

Üniversitede sigortacılık ve işletme bölümlerinden mezun olan 35 yaşındaki Doğan, 2013'te animatörlüğe başladı.

Doğan, çizgi romanlardan sinema dünyasına aktarılan "Joker"e duyduğu ilgiyi çalışmalarına yansıttı.

Beyaz perdede Heath Ledger, Jared Leto ve Joaquin Phoenix gibi ünlü oyuncuların canlandırdığı karaktere benzemek için makyaj yapıp, kostüm giyen Doğan, boş vakitlerinde kentin tarihi mekanları ve sokaklarında performans sergiliyor.

Zamanla "Adanalı Joker" olarak tanınan Doğan, katıldığı etkinliklere renk katıyor, DC Comics'in kurgusal karakterine ilgi duyanlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"Filmlerini belki 15-20 defa izlemişimdir"

Eren Doğan, AA muhabirine, animatörlük yaptığı için "Joker"e çabuk uyum sağladığını söyledi.

Karaktere olan merakının uzun yıllara dayandığını dile getiren Doğan, "Joker'le ilgili oyuncak koleksiyonları ve posterlerim var. Filmlerini belki 15-20 defa izlemişimdir." dedi.

Doğan, gösterileri öncesi makyajını kendisinin yaptığını belirterek, "Genelde festivallerde ön sıradayım. Taşköprü ve Ulu Camisi gibi tarihi yerleri dolaşıyor, Adana'nın tanıtımına da katkı sağlıyorum." diye konuştu.

Performansına gelen tepkilerden memnun olduğunu anlatan Doğan, "Adana sokaklarında geziyorum. Beni 'Adanalı Joker' olarak biliyorlar. Sokaklarda hep bu şekildeyim. Farklı bir karakter olduğu için dikkat çekiyor. Tepkiler çok güzel, fotoğraf çektiriyorlar. 'Batman ve Harley Quinn nerede?' diye soruyorlar." ifadelerini kullandı.

Doğan, "Joker"i canlandırdığı çalışmaların sosyal medyada da ilgi gördüğünü kaydetti.

Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
