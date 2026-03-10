Adana'da Atık Malzemelerle 300 Eser Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Atık Malzemelerle 300 Eser Sergilendi

Adana\'da Atık Malzemelerle 300 Eser Sergilendi
10.03.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrencilerin geri dönüşüm projeleriyle tasarladığı heykel ve süs eşyaları Adana'da sergilendi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak tasarladığı heykel, tablo ve süs eşyalarından oluşan 300 eser sergide bir araya getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının çevre ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin uygulanması hedefiyle hayata geçirdiği "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri Adana'da sürüyor.

Bu kapsamda kentteki bir özel okulun öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp heykel, tablo, süs eşyası ve kıyafetler tasarladı.

Lise öğrencilerinin 2 aylık çalışmasıyla hazırlanan 300 eser, okulda sergilendi.

Etkinliğe katılan Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdür Murat Çelik, okulun kurucusu Filiz Kepme ve öğretmenler, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Okul Müdürü Sezai Okan Bilgin, AA muhabirine, çalışma sayesinde öğrencilerin yardımlaşma, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Eserlerin atık malzemelerden üretildiğini dile getiren Bilgin, "Öğrenciler, artık yemek atıklarını atmıyor, hayvanlara veriyor veya gübre olarak kullanıyor. Projede öğrencilere doğa bilincini aşıladığımızı düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Seyhan, Adana, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da Atık Malzemelerle 300 Eser Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:35:16. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Atık Malzemelerle 300 Eser Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.