Adana\'da Atık Malzemelerle 300 Eser Sergilendi

Adana'nın Seyhan ilçesinde öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak tasarladığı heykel, tablo ve süs eşyalarından oluşan 300 eser sergide bir araya getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının çevre ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin uygulanması hedefiyle hayata geçirdiği "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri Adana'da sürüyor.

Bu kapsamda kentteki bir özel okulun öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp heykel, tablo, süs eşyası ve kıyafetler tasarladı.

Lise öğrencilerinin 2 aylık çalışmasıyla hazırlanan 300 eser, okulda sergilendi.

Etkinliğe katılan Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdür Murat Çelik, okulun kurucusu Filiz Kepme ve öğretmenler, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Okul Müdürü Sezai Okan Bilgin, AA muhabirine, çalışma sayesinde öğrencilerin yardımlaşma, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Eserlerin atık malzemelerden üretildiğini dile getiren Bilgin, "Öğrenciler, artık yemek atıklarını atmıyor, hayvanlara veriyor veya gübre olarak kullanıyor. Projede öğrencilere doğa bilincini aşıladığımızı düşünüyoruz." dedi.