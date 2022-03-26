Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti - Son Dakika
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Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti

26.03.2022 20:17

- Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti Portakal Çiçeği Karnavalı'nın korteji gerçekleştirildi Adana'da bu sene 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortejine binlerce kişi katıldı ve kortej renkli görüntülere sahne oldu.

- Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın korteji gerçekleştirildi

ADANA - Adana'da bu sene 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortejine binlerce kişi katıldı ve kortej renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin tek sokak karnavalı olarak tanımlanan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın korteji İstasyon Meydanı'ndan başladı. Çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu kortejde renkli görüntüler oluştu.

Renkli kostümler giyen, yüzlerini rengarenk boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar takan katılımcılar, müzik eşliğinde dans etti. Korteje katılamayan bazı Adanalılar ise balkonlarına çıkıp alkışlayarak karnaval heyecanına ortak oldu. Etkinliğe katılan binlerce kişi, Merkez Park'ın içerisinde resmi açılış töreninin yapılacağı alana kadar yaklaşık 3 kilometre boyunca karnavalı izleyenleri selamladı. Kortej gruplarının bazıları güzergahtan üstü açık otobüsler ve traktörlerle geçti. Ayrıca kortej, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan da görüntülendi.

Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti
Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da binlerce kişi bu korteje akın etti - Son Dakika


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