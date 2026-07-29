Adana'da Geleneksel Sanatlar Yaşatılıyor - Son Dakika
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Adana'da Geleneksel Sanatlar Yaşatılıyor

Adana\'da Geleneksel Sanatlar Yaşatılıyor
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Adana'daki Ramazanoğlu Medresesi'nde, Türkiye Diyanet Vakfı ile geleneksel sanat kursları düzenleniyor.

Adana'da unutulmaya yüz tutmuş sanatlar, tarihi Ramazanoğlu Medresesi'nde Türkiye Diyanet Vakfınca yürütülen kurslarla yaşatılmaya çalışılıyor.

Ramazanoğlu Halil Bey tarafından 1495 yılında yaptırılan medrese, 2016'dan bu yana Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından eğitim ve kültür faaliyetleri için kullanılıyor.

Medresede keçe, ebru ve kazaz gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarla ilgili kurslar düzenleniyor.

Hemen her yaştan kişinin ilgi gösterdiği kursların yanı sıra tarihi medresede ney üflemeyi ve bendir çalmayı öğrenmek isteyenler için de dersler yer alıyor.

"TDV, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturan bir vakıftır"

TDV KAGEM Adana Şube Sorumlusu Ezcan Tutuş, AA muhabirine, açtıkları kurslar sayesinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların tarihi medresede yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Medresede İl Müftülüğü işbirliğinde Türk-İslam eğitimleri kapsamında Kur'an-ı Kerim, tefsir, ilmihal ve hadis dersleri verdiklerini anlatan Tutuş, tarihi yapıda geleneksel sanatlarla ilgili de kurslar düzenlediklerini belirtti.

Tutuş, soğuk porselen ve döküm rölyef gibi modern atölyelerin de bulunduğu medresede yetişkinlerin yanı sıra çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tarihi yapıda çeşitli seminerlerin yanı sıra ramazanda da iftar programları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tutuş, şöyle devam etti:

"Türkiye Diyanet Vakfı, kuruluş itibarıyla kar amacı gütmeyen bir vakıf olmasının yanı sıra aynı zamanda Osmanlı vakıf geleneğini de geçmişten günümüze taşıyarak geçmişle gelecek arasında köprü oluşturan bir vakıftır. Bu sebeple sadece hayri hizmetleriyle değil, aynı zamanda eğitim hizmetleriyle de öncülük eden bir vakıf. Vakfın KAGEM şubesi ise geleneksel sanatları ve geleneksel Türk İslam eğitimlerini geçmiş ve gelecek arasında köprü kurarak günümüze taşımayı hedefliyor."

El Sanatları Öğretmeni Melek Uygur da tarihi bir atmosferde geleneksel sanatları anlatmanın kursiyerleri daha çok motive ettiğini dile getirdi.

Kursiyerlerden 26 yaşındaki Fatma Sena Eğer ise birkaç ay önce medreseyi ziyaret ettiğinde gördüğü eserlerden etkilenerek keçe kursuna gelmeye başladığını anlattı.

Tarihi yapıdaki kurslar sayesinde keçe sanatının inceliklerini öğrendiğini belirten Eğer, "Buranın manevi atmosferi insanı gerçekten çok motive ediyor ve çok huzurlu hissettiriyor. Burada sanat yapabilmek bizim için çok güzel bir olanak." dedi.

Kaynak: AA

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