Adana'da Koç Boynuzu ve Çelikle Bıçak Üretimi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana'da Koç Boynuzu ve Çelikle Bıçak Üretimi

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Adana'da koç boynuzu ve çelikten bıçaklar yapılıyor, usta sayısı azalıyor, meslek yaşatılmaya çalışılıyor.

06.01.2025 20:49
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Adana'da koç boynuzu ve çelik, usta elinde markalaşıyor

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tapan bölgesinde koç boynuzu ve çelik usta ellerde coğrafi işaretli bıçaklara dönüşüyor.

Kozan Ticaret Odası tarafından coğrafi işaret alınarak bölgenin markası haline gelen Tapan bıçağı son ustalarının elinde şekillenmeye devam ediyor. Bıçak usta İlhan Tanrıverdi, bir kaç usta kaldığını belirterek, Kurban Bayramında toplanan koç boynuzu ve çelikten yapılan bıçağı gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını belirtti. Tanrıverdi, gençlerin artık daha çok para kazandıran işlere yöneldiğini usta yetişmediğini, baba mesleğini 25 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek, "Babam ustaydı bu mesleğe o yönlendirdi. Ben okuyacağım dedim ve okudum ama işe yaramadı. Babam 'gün gelir lazım olur' dedi ve baba mesleğini de öğrendiğim için devam ettiriyorum. Koçboynuzundan ve çelikten üretiyoruz. Koç boynuzu bulmakta da artık zorlanıyoruz. Maalesef ustada yetişmiyor. Şuan en küçük Tapan bıçağı 100 TL'den satılıyor" diye konuştu.

Kozan Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci ve eğitmenleri de mesleğin son ustalarından ziyaret ederek tapan bıçağı yapımını yerinde görürken ustalardan meslek hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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