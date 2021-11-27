Adana'da nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

Yürüyüş yapan Harun Yücel, yolda semender ile karşılaştı. Bir süre semenderin yanında bekleyen Yücel, yoldan güvenli şekilde geçmesini sağladığı hayvanı fotoğrafladı.

Yücel, yaptığı açıklamada, semenderi ilk gördüğünde çekinerek yaklaştığını belirterek "Son yıllarda nesli tükenmekte olduğunu öğrendim. Her yıl bu mevsimde Pozantı'da dere kenarlarında gördüğüm bir sürüngen." ifadesini kullandı.