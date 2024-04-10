Adana'da Ölüler Kıraathanesi'nde Buruk Bayramlaşma

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"Ölüler Kıraathanesi"nde buruk bayramlaşma

ADANA - Adana'da Kozan ilçesinde ölen vatandaşların fotoğraflarının yer aldığı "Ölüler Kıraathanesi" olarak bilinen nostaljik kıraathanede buruk bayramlaşma yaşandı. İlçede vefat eden ve kıraathane duvarlarında asılı vatandaşlar için kıraathanede Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kozan'da ilçe merkezinde Tarihi Kozan Çarşısı'ndaki "Ölüler Kıraathanesi" olarak bilinen Nejat Karataş'ın işlettiği kıraathanede Ramazan Bayramı'nda ilçede vefat eden vatandaşlar unutulmadı. Duvarlarında yaklaşık 700 Kozanlı vefat eden vatandaşın fotoğrafının asılı olduğu kıraathanede Kur'an-ı Kerim okundu, ölen vatandaşlar hatıraları ile yad edildi.

Kıraathane sahibi Nejat Karataş, "İlçede vefat eden tanıdığımız selamlaştığımız yaklaşık 700 kişinin fotoğrafı kıraathanede asılı vaziyette duruyor. Vatandaşlarımızı bu bayramda anmak istedik. Onları her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda dualarla anıyoruz. Farklı bir atmosfer çok fazla şehir dışından ziyaret için gelen oluyor. Burada bulunan ilçe sakinleri her birinin arkadaşı akrabası bu duvarda vefat eden mutlaka bir yakının resmi var. Bayağı bir resim oldu bizlerde bu hatıraları sürdürüyoruz" dedi.

Kur'an-ı Kerim okuyan Nazmi Özarslan ise, "Buradaki herkesi tanırdım. Bende burada Hoşkadem Camii'nden emekliyim" diye konuştu.

Kıraathaneye gelen misafirlerden Yasin Dağlı, "Buralardan hep güzel insanlar geldi geçti. Buraya geldiğimde hep yad ediyoruz "dedi.

Akrabalarının fotoğraflarının bu kıraathanede olduğunu aktaran Ahmet Can Karaoğlu, "Benim burada babamın akrabalarımın fotoğrafları var. Uzun yıllardır dışardaydım. Burada arkadaşlarım onları yaşatıyorlar. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, toprağı bol olsun" diyerek kıraathaneye iyi ki geldiğini ifade etti.

Vatandaşlardan Gürdal Kalkan ise, "Her yıl bu geleneği yaşatıyoruz. Buradaki rahmetlilerin yüzde 90'nını tanıyorum. sene de iki kez mevlit okutuyoruz" dedi.