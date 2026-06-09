Adana'da Resim Yarışması Sergisi Açıldı

BN Sanat Akademisince bu yıl ikincisi düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren eserler, Adana'da sanatseverlerle buluşturuldu.

Çırçır Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Mersin'deki bir otelde yapılan törende dereceye girdikleri açıklanan 42 resim beğeniye sunuldu.

Sergiyi gezen İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ve davetliler, eserleri inceledi, sanatçılardan bilgi aldı.

Duru, etkinlikte yaptığı konuşmada, sanatsal faaliyetlerin kentin kültürel yaşamına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Bu tür çalışmaların değerli olduğunu belirten Duru, "Adana turizm şehri olduğu kadar aynı zamanda kültür şehridir. Bu alanda gerçekleştirilen etkinlikleri ve sanatsal aktiviteleri çok değerli buluyoruz. Bu tür etkinlikler oldukça anlamlı. Kurumum adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Sergi, 13 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.