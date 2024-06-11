Adana\'da \'Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi\' Açıldı

Kültür Sanat

Adana'da Atölye 01 Fotoğraf ve Gezi Kulübü tarafından "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

Çukurova Belediyesi sergi salonunda düzenlenen açılışta, küratör Mesut Demirci ve 21 fotoğrafçının 57 eseri yer aldı.

Sergide, insan yaşamının çeşitliliğine dair portreler ile kültürel değerler, tarihi evler, meslekler ve yaşam alanlarını yansıtan fotoğraflar beğeniye sunuldu.

Törene, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selçuk Taşyürek ve davetliler katıldı.

Sergi, 13 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.